«Είδα το σκέπαστρο κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει»: Η περιγραφή του οδηγού του λεωφορείου για το τροχαίο με το αστικό στη Θεσσαλονίκη
«Είδα το σκέπαστρο κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει»: Η περιγραφή του οδηγού του λεωφορείου για το τροχαίο με το αστικό στη Θεσσαλονίκη
Χειρουργείο 3,5 ωρών για την 21χρονη τραυματία - Η 62χρονη, που τραυματίστηκε ελαφρύτερα, αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα
Τις στιγμές τρόμου που επικράτησαν όταν το ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε αυτό που οδηγούσε και στη συνέχεια καρφώθηκε στη στάση, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες, περιέγραψε ο οδηγός του πρώτου λεωφορείου που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης.
Σύμφωνα με τον οδηγό, εκείνη τη στιγμή ήταν σταματημένος στη στάση και είχε ανοιχτές τις πόρτες προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες. «Ξαφνικά άκουσα ένα μπαμ, γύρισα και είδα το σκέπαστρο κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Κατέβηκα και είδα την κοπέλα που είχε χτυπήσει το πόδι της να φωνάζει. Επικράτησε πανικός».
Όπως αναφέρει στη συνέχεια: «Ο οδηγός της γραμμής 28 τα είχε χάσει. Νομίζω αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και προσπάθησε να με αποφύγει. Έκανε δεξιά και έπεσε πάνω στο σκέπαστρο».
Πλέον νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», όπου παρακολουθείται συνεχώς από τους θεράποντες ιατρούς για τη μετεγχειρητική της πορεία.
Η 62χρονη, που τραυματίστηκε ελαφρύτερα, αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα από τη Χειρουργική Κλινική.
Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στη στάση —στο σημείο δηλαδή όπου προσέκρουσε το λεωφορείο του ΟΑΣΘ— με αποτέλεσμα να τραυματιστούν όταν παρασύρθηκαν από το βαρύ όχημα.
Οι άλλες δύο γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, η 17χρονη και η 50χρονη, έφεραν ελαφρύτερα τραύματα και πήραν εξιτήριο χθες.
Σύμφωνα με τον οδηγό, εκείνη τη στιγμή ήταν σταματημένος στη στάση και είχε ανοιχτές τις πόρτες προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες. «Ξαφνικά άκουσα ένα μπαμ, γύρισα και είδα το σκέπαστρο κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Κατέβηκα και είδα την κοπέλα που είχε χτυπήσει το πόδι της να φωνάζει. Επικράτησε πανικός».
Όπως αναφέρει στη συνέχεια: «Ο οδηγός της γραμμής 28 τα είχε χάσει. Νομίζω αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και προσπάθησε να με αποφύγει. Έκανε δεξιά και έπεσε πάνω στο σκέπαστρο».
Χειρουργείο 3,5 ωρών για την 21χρονη τραυματίαΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρότερα στο πόδι υποβλήθηκε εχθές το βράδυ σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από 3,5 ώρες.
Πλέον νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», όπου παρακολουθείται συνεχώς από τους θεράποντες ιατρούς για τη μετεγχειρητική της πορεία.
Η 62χρονη, που τραυματίστηκε ελαφρύτερα, αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα από τη Χειρουργική Κλινική.
Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στη στάση —στο σημείο δηλαδή όπου προσέκρουσε το λεωφορείο του ΟΑΣΘ— με αποτέλεσμα να τραυματιστούν όταν παρασύρθηκαν από το βαρύ όχημα.
Οι άλλες δύο γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, η 17χρονη και η 50χρονη, έφεραν ελαφρύτερα τραύματα και πήραν εξιτήριο χθες.
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