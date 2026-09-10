Το «δώρο» των επιτοκίων στα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών

Η νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, με τις διοικήσεις να εξετάζουν νέες αναβαθμίσεις στόχων, καθώς η πιστωτική επέκταση και τα υψηλότερα περιθώρια στηρίζουν την κερδοφορία -