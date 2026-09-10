Το «δώρο» των επιτοκίων στα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών
Το «δώρο» των επιτοκίων στα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών
Η νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, με τις διοικήσεις να εξετάζουν νέες αναβαθμίσεις στόχων, καθώς η πιστωτική επέκταση και τα υψηλότερα περιθώρια στηρίζουν την κερδοφορία -
Η αναμενόμενη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, εφόσον επιβεβαιωθεί, έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη θετικό παράγοντα στις προοπτικές των ελληνικών συστημικών και μικρότερων τραπεζών.
Και εφόσον η σημερινή συγκυρία οδηγήσει τελικά και σε μία ακόμη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους, όπως ήδη προεξοφλεί σε σημαντικό βαθμό η αγορά, τότε ανοίγει ακόμη περισσότερο ο δρόμος για νέες αναθεωρήσεις επί τα βελτίω των εκτιμήσεων για την κερδοφορία των τραπεζών το 2026, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
Η αγορά θεωρεί πλέον σχεδόν βέβαιη την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,5%. Και μπορεί ορισμένοι να θεωρούν ότι πρόκειται για την τελευταία αύξηση του έτους, ωστόσο εκτιμήσεις οίκων, όπως η Deutsche Bank, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη κίνησης αργότερα μέσα στο έτος.
Το timing είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις ελληνικές τράπεζες. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου κλείνουν τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να αποτυπωθούν στα οικονομικά μεγέθη που θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο εάν οι επιδόσεις θα είναι ισχυρές, αλλά εάν οι διοικήσεις θα αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα για να προχωρήσουν σε νέες θετικές αναθεωρήσεις των στόχων τους.
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Και εφόσον η σημερινή συγκυρία οδηγήσει τελικά και σε μία ακόμη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους, όπως ήδη προεξοφλεί σε σημαντικό βαθμό η αγορά, τότε ανοίγει ακόμη περισσότερο ο δρόμος για νέες αναθεωρήσεις επί τα βελτίω των εκτιμήσεων για την κερδοφορία των τραπεζών το 2026, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
Η αγορά θεωρεί πλέον σχεδόν βέβαιη την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,5%. Και μπορεί ορισμένοι να θεωρούν ότι πρόκειται για την τελευταία αύξηση του έτους, ωστόσο εκτιμήσεις οίκων, όπως η Deutsche Bank, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη κίνησης αργότερα μέσα στο έτος.
Το timing είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις ελληνικές τράπεζες. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου κλείνουν τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να αποτυπωθούν στα οικονομικά μεγέθη που θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο εάν οι επιδόσεις θα είναι ισχυρές, αλλά εάν οι διοικήσεις θα αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα για να προχωρήσουν σε νέες θετικές αναθεωρήσεις των στόχων τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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