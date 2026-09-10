14χρονος με μοτοσικλέτα στο Μεσολόγγι παρέσυρε μητέρα με τα δύο παιδιά της και τους εγκατέλειψε
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσολόγγι Ανήλικος Τροχαίο

14χρονος με μοτοσικλέτα στο Μεσολόγγι παρέσυρε μητέρα με τα δύο παιδιά της και τους εγκατέλειψε

Στο νοσοκομείο η γυναίκα και τα ανήλικα παιδιά της - Συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου, αναζητείται η μητέρα του

14χρονος με μοτοσικλέτα στο Μεσολόγγι παρέσυρε μητέρα με τα δύο παιδιά της και τους εγκατέλειψε
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή του Μεσολογγίου, όταν 14χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία μετέφερε σε παιδικό καρότσι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος οδηγός είχε ως συνεπιβάτη έναν 15χρονο. Μετά την παράσυρση, ο 14χρονος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 14χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Από την παράσυρση τραυματίστηκαν η γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά της, σύμφωνα με το pelop.gr. Η μητέρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ τα παιδιά διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Ελαφρά τραυματίστηκαν και οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα. Μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη επίσης ο πατέρας του 14χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τη μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 14χρονος ανήκει στον πατέρα του.

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Ο συλληφθείς γονέας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ η προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.
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