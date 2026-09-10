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Αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου η δίκη μητέρας και γιου για τη θαμμένη σορό της 90χρονης στον Μαραθώνα
Αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου η δίκη μητέρας και γιου για τη θαμμένη σορό της 90χρονης στον Μαραθώνα
Η 68χρονη υποστηρίζει ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της – Ο γιος της αρνείται ότι γνώριζε την υπόθεση, ενώ η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία
Για τις 18 Μαΐου αναβλήθηκε σήμερα απο Μονομελές Αυτόφωρο Δικαστήριο η δίκη της 68χρονης από το Μαραθώνα και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο (πλημμέλημα). Η 68χρονη έχει καταθέσει ότι έθαψε την 90χρονη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στο Μαραθώνα για να λαμβάνει τη σύνταξη της. Από την πλευρά του ο γιος της 68χρονης φέρεται να το γνώριζε, κάτι που ωστόσο ο ίδιος αρνείται.
Η δίκη αναβλήθηκε εκ νέου σήμερα για να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει η κόρη της κατηγορούμενης που έκανε και τη σχετική καταγγελία στις αρχές. Παράλληλα, σύμφωνα με συνηγορό της η 68χρονη με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε στο Δρομοκαείτιο για ακούσια νοσηλεία χθες το βράδυ.
Η δίκη αναβλήθηκε εκ νέου σήμερα για να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει η κόρη της κατηγορούμενης που έκανε και τη σχετική καταγγελία στις αρχές. Παράλληλα, σύμφωνα με συνηγορό της η 68χρονη με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε στο Δρομοκαείτιο για ακούσια νοσηλεία χθες το βράδυ.
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