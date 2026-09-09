AEK: Επίσημο, στην Ένωση για τα επόμενα τρία χρόνια ο Λαρεντζάκης
AEK: Επίσημο, στην Ένωση για τα επόμενα τρία χρόνια ο Λαρεντζάκης
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επέστρεψε στην ΑΕΚ
Λίγες ώρες μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ.
Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και επιστρέφει στην Ένωση με την φανέλα της οποίας είχε αγωνιστεί από το 2016 έως το 2019.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη «Βασίλισσα» ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96)
Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των «κιτρινόμαυρων» (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.
Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!».
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