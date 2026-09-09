Η Ριμπάκινα στα ημιτελικά του US OPEN και από τη Δευτέρα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης
SPORTS
Έλενα Ριμπάκινα Αρίνα Σαμπαλένκα US OPEN

Η Ριμπάκινα στα ημιτελικά του US OPEN και από τη Δευτέρα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης

Η Αρίνα Σαμπαλένκα υπήρξε το Νο1 από τον Οκτώβριο του 2024 και θα συμπληρώσει 99 εβδομάδες στην κορυφή

Η Ριμπάκινα στα ημιτελικά του US OPEN και από τη Δευτέρα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης
Η Έλενα Ριμπάκινα εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του US OPEN και παράλληλα πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα. 

Η θέση Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης θα αλλάξει κάτοχο από τη Δευτέρα 14/9, για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2024. 

Η Ριμπάκινα επικράτησε της Κινέζας Ζενγκ Τσινγουέν με 3-6, 6-1, 6-4 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open.

Με αυτή τη νίκη θα είναι πλέον Νο1 στον κόσμο, θέση που κατείχε η Αρίνα Σαμπαλένκα από τις 21 Οκτωβρίου 2024. Θα πέσει από την κορυφή μετά από 99 εβδομάδες. 

Δεν είναι ρεκόρ βέβαια μια και τόσο η Στέφι Γκραφ όσο και η Σερένα Γουίλιαμς είχαν συμπληρώσει 186 εβδομάδες.  

Η Ριμπάκινα έθεσε εκτός διεκδίκησης της πρώτης θέσης τις Αμερικανίδες Τζέσικα Πεγκούλα και Κόκο Γκοφ. Μια από τις δύο θα μπορούσε να ανέβει στην κορυφή της κατάταξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατακτούσε τον τίτλο στο US Open και η Ριμπάκινα θα αποκλειόταν πρόωρα.

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