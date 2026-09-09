Παναθηναϊκός: Το γεύμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τα μηνύματα για τη νέα χρονιά

Από τη δική μου πλευρά και των παικτών μου, οι οποίοι είναι σημαντικότεροι όλων μας, θα προσπαθήσω να υποσχεθώ, εκπροσωπώντας όλους, ότι θα παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαστε στο γήπεδο όλη μέρα από νωρίς το πρωί και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αν αυτό είναι αρκετό, ποιος ξέρει. Αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να έχουμε αυτή την ομάδα στο επίπεδο που ανήκει, στο επίπεδο κουλτούρας, σε αυτό που ξέρουν για τον Παναθηναϊκό σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Οπότε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, είμαι πολύ χαρούμενος».Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Βασίλης Παρθενόπουλος είπε μεταξύ άλλων: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να μεταφέρω εκ μέρους όλων στον ιδιοκτήτη, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τα χαιρετίσματά μας προς την αγαπημένη του μητέρα, κα. Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Εύχομαι να συνεχίσει να μας συντροφεύει στα ταξίδια της ομάδας και να είναι μαζί μας σε όλες τις υπέροχες στιγμές.Θέλω να καλωσορίσω ιδίως τα νέα μέλη του Παναθηναϊκού. Είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζετε τι εστί Παναθηναϊκός. Έχετε γίνει κομμάτι ενός από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους οργανισμούς στην Ευρώπη. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι κάτι μεγαλύτερο από μία ομάδα μπάσκετ, αποτελεί ένα τεράστιο brand. Κάθε μέλος της ομάδας παίζει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον οργανισμό. Η δουλειά μας είναι απλή. Να εξασφαλίσουμε, ότι κάθε δραστηριότητα εκτελείται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στο κορυφαίο επίπεδο. Κάθε μέλος αυτού του κλαμπ εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε αυτή την ιστορία και να χτίσουμε πάνω της. Το επιτελείο, όλα τα τμήματα, οι φίλαθλοι, άπαντες έχουν μία ευθύνη. Να υποστηρίξουν την ομάδα και να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για τους αθλητές να πετύχουν.Αγαπητοί παίκτες, το κλαμπ μας εξασφαλίζει ότι όλες οι ανάγκες σας εξυπηρετούνται, έτσι ώστε να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία. Η απόδοσή σας, το να κερδίζετε τρόπαια και να κάνετε χαρούμενο τον κόσμο μας. Στους φίλαθλούς μας σε όλα τα μήκη της γης ο Παναθηναϊκός έχει εντυπωθεί εμβληματικά, γεγονός που συνιστά παρακαταθήκη της καθοδήγησης χρόνων από τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Όλοι πρέπει να είμαστε άξιοι ακόλουθοι της διαχρονικής κληρονομιάς του. Στη μνήμη του, κάθε χρόνο, αφιερώνουμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπως και φέτος που θα λάβει χώρα στις 18-19 Σεπτεμβρίου.Η τεράστια επένδυση και η αφοσίωση του άξιου συνεχιστή και διαδόχου του, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αντιπροσωπεύουν την πεποίθησή του για τον Παναθηναϊκό. Την φιλοδοξία του να φτάσει στο πιο υψηλό επίπεδο. Θα ήθελα να κλείσω με μία φράση του Παύλου Γιαννακόπουλου: “Για να φτάσεις στην κορυφή, χρειάζεται να προσπαθήσεις. Να έχεις όραμα, αφοσίωση και πίστη”».Ακολούθως, το λόγο πήραν ο Head of Sponsorships and Corporate Partnerships Sales της KAE Παναθηναϊκός AKTOR, Γιάννης Λυράς, ο Head Of Marketing της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Θάνος Μπίχτας και ο Director Of Strategy and Business Analysis της White Veil, Μάριος Ταμπακάκης, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Brand & Marketing, Senior Account Manager της ΚΑΕ, Μαριάννα Πατουχέα.