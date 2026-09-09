Πρώτη νίκη για τον κάτοχο του τίτλου ΟΦΗ στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης, δείτε τα γκολ

Ο ΟΦΗ ανέβασε στροφές στο 2ο μέρος και βρήκε δίχτυα με Νους (54'), Γκονζάλες (62'), Θεοδοσουλάκη (65')





Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τον κάτοχο του τίτλου ο οποίος στην πρεμιέρα είχε μείνει στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.







Ο αγώνας



Στο 1ο ημίχρονο μοναδική αξιόλογη στιγμή ήταν ένα φάουλ του Αϊτόρ στο 25', που απέκρουσε ο Αστράς.







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Σ' αγώνα της 2ης ημέρας της League Phase του Supebet Κυπέλλου Ελλάδας που διεξήχθη στην Κρήτη ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τον κάτοχο του τίτλου ο οποίος στην πρεμιέρα είχε μείνει στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.Στο 1ο ημίχρονο μοναδική αξιόλογη στιγμή ήταν ένα φάουλ του Αϊτόρ στο 25', που απέκρουσε ο Αστράς.Στο 55' σε γύρισμα του Αποστολάκη από αριστερά, ο Νους μπήκε στην περιοχή και με πλασέ σημείωσε το 1-0. Στο 63' ο Νους βρήκε εξαιρετικά τον Μπόρχα Γκονζάλεθ κι ο Ισπανός μπακ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0.

Στο 64' σε γύρισμα του Αϊτόρ αστόχησε από κοντά ο Νους και στο 65' έγινε το 3-0, που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Αθανασίου βρήκε τον Θεοδοσουλάκη κι αυτός με θαυμάσιο πλασε σημείωσε το 3-0.



Ο ΟΦΗ έψαξε κι άλλο γκολ, αλλά δεν το βρήκε. Στο 69' εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου, προβολή του Κρίζμανιτς πέρασε άουτ και στο 79' ωραία ενέργεια του Ρομάνο και πάσα στον Θεοδοσουλάκη, αλλά το πλασέ του τελευταίου μπλόκαρε ο Αστράς.



ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου (62' Καινουργιάκης), Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ (66' Κόντρο), Καραχάλιος (62' Αθανασίου), Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ (66' Ρομάνο), Θεοδοσουλάκης (83' Σιτμαλίδης).



Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Μιγιέντα (46' Παντεκίδης), Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Στοϊλκοβιτς (60' Σταυρόπουλος), Τοπαλίδης, Γκιώνης (60' Θωμαϊδης), Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε (20' Τριμμάτης), Σέα (46' Γιακουμάκης).





Η Βαθμολογία (σε 1αγ.)



Ολυμπιακός 6 -2αγ.



ΟΦΗ 4 -2αγ.



ΑΕΚ 3



Παναθηναϊκός 3



Ατρόμητος 3



Καλαμάτα 1



Μαρκό 1



Κηφισιά 1



ΠΑΟΚ 1



Βόλος 1 -2αγ.



Πανσερραϊκός 0



Νίκη Βόλου 0



ΑΕΛ 0



Νέστος 0 -2αγ.



Άρης - (0 αγ.)



Αστέρας Τρίπ. - (0 αγ.)





3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου



Άρης – Μαρκό



Καλαμάτα – ΑΕΛ



Κηφισιά – Παναθηναϊκός



Ατρόμητος – ΠΑΟΚ



Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπ.