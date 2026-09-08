ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς Μάριος Ηλιόπουλος ΛΑΣΚ

ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Με το που κατέβηκε στο γήπεδο ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ αγκάλιασε τον Μάρκο Νίκολιτς και στη συνέχεια συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης

ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από 20 χρόνια και ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος ήταν ο πρώτος που το χάρηκε με την ψυχή του. 

Μόλις έληξε το ματς και η ομάδα του Νίκολιτς είχε πάρει τη νίκη με 1-0 επί της ΛΑΣΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον πάγκο της ΑΕΚ για να αγκαλιάσει τον προπονητή της Ένωσης. 

Στη συνέχεια μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί και να αγκαλιάσει και τους παίκτες της Ένωσης που έγραψαν ιστορία. 


ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΑΕΚ: Στον αγωνιστικό χώρο πανευτυχής ο Ηλιόπουλος μετά την πρώτη νίκη της Ένωσης στη League Phase του Champions League, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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