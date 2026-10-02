Νίστρουπ, Κοτσόλης και Ζέκα στο T-Center για το Παναθηναϊκός-Μακάμπι, δείτε φωτογραφίες
SPORTS
Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ Κάρλος Ζέκα Στέφανος Κοτσόλης Euroleague

Νίστρουπ, Κοτσόλης και Ζέκα στο T-Center για το Παναθηναϊκός-Μακάμπι, δείτε φωτογραφίες

Οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού βρίσκονται κοντά στην ομάδα μπάσκετ για το ματς της Euroleague

Νίστρουπ, Κοτσόλης και Ζέκα στο T-Center για το Παναθηναϊκός-Μακάμπι, δείτε φωτογραφίες
Εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού βρίσκονται κοντά στην ομάδα μπάσκετ για τον αγώνα με τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague. 

Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ αλλά και οι Στέφανος Κοτσόλης και Κάρλος Ζέκα έχουν πάρει τη θέση τους στο T-Center και παρακολουθούν την αναμέτρηση της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. 

Στο γήπεδο βρίσκεται και ο CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Στέφανος Γιουρέλης. Οι πράσινοι έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες τη διοργάνωση, κερδίζοντας τόσο την Παρί όσο και τη Βιλερμπάν στην Αθήνα. 

Νίστρουπ, Κοτσόλης και Ζέκα στο T-Center για το Παναθηναϊκός-Μακάμπι, δείτε φωτογραφίες
Νίστρουπ, Κοτσόλης και Ζέκα στο T-Center για το Παναθηναϊκός-Μακάμπι, δείτε φωτογραφίες

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