Νίστρουπ, Κοτσόλης και Ζέκα στο T-Center για το Παναθηναϊκός-Μακάμπι, δείτε φωτογραφίες
Νίστρουπ, Κοτσόλης και Ζέκα στο T-Center για το Παναθηναϊκός-Μακάμπι, δείτε φωτογραφίες
Οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού βρίσκονται κοντά στην ομάδα μπάσκετ για το ματς της Euroleague
Εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού βρίσκονται κοντά στην ομάδα μπάσκετ για τον αγώνα με τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ αλλά και οι Στέφανος Κοτσόλης και Κάρλος Ζέκα έχουν πάρει τη θέση τους στο T-Center και παρακολουθούν την αναμέτρηση της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Στέφανος Γιουρέλης. Οι πράσινοι έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες τη διοργάνωση, κερδίζοντας τόσο την Παρί όσο και τη Βιλερμπάν στην Αθήνα.
Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ αλλά και οι Στέφανος Κοτσόλης και Κάρλος Ζέκα έχουν πάρει τη θέση τους στο T-Center και παρακολουθούν την αναμέτρηση της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Στέφανος Γιουρέλης. Οι πράσινοι έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες τη διοργάνωση, κερδίζοντας τόσο την Παρί όσο και τη Βιλερμπάν στην Αθήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα