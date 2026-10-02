Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC: Το μαγικό poster κάρφωμα του Ντιακιτέ στο πρόσωπο του Μπίνχαμ, δείτε βίντεο
SPORTS
Φενερμπαχτσέ Ντουμπάι BC Euroleague Μαμαντί Ντιακιτέ

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC: Το μαγικό poster κάρφωμα του Ντιακιτέ στο πρόσωπο του Μπίνχαμ, δείτε βίντεο

Ο σέντερ της Ντουμπάι BC πήρε φόρα εκτός ρακέτας και κάρφωσε με μανία μπροστά στον Μάρκους Μπίνχαμ

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC: Το μαγικό poster κάρφωμα του Ντιακιτέ στο πρόσωπο του Μπίνχαμ, δείτε βίντεο
Η Φενέρμπαχτσέ υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague και στην 3η περίοδο εκτυλίχθηκε ένα από εντυπωσιακότερα στιγμιότυπα μέχρι στιγμής στη σεζόν. 

Ο Μαμαντί Ντιακιτέ πήρε φόρα από το πλάι της ρακέτας πάτησε πολύ δυνατά και κάρφωσε στο πρόσωπο του σέντερ της Φενέρ, Μάρκους Μπίνχαμ. 

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