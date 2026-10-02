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Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC: Το μαγικό poster κάρφωμα του Ντιακιτέ στο πρόσωπο του Μπίνχαμ, δείτε βίντεο
Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC: Το μαγικό poster κάρφωμα του Ντιακιτέ στο πρόσωπο του Μπίνχαμ, δείτε βίντεο
Ο σέντερ της Ντουμπάι BC πήρε φόρα εκτός ρακέτας και κάρφωσε με μανία μπροστά στον Μάρκους Μπίνχαμ
Η Φενέρμπαχτσέ υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague και στην 3η περίοδο εκτυλίχθηκε ένα από εντυπωσιακότερα στιγμιότυπα μέχρι στιγμής στη σεζόν.
Ο Μαμαντί Ντιακιτέ πήρε φόρα από το πλάι της ρακέτας πάτησε πολύ δυνατά και κάρφωσε στο πρόσωπο του σέντερ της Φενέρ, Μάρκους Μπίνχαμ.
Ο Μαμαντί Ντιακιτέ πήρε φόρα από το πλάι της ρακέτας πάτησε πολύ δυνατά και κάρφωσε στο πρόσωπο του σέντερ της Φενέρ, Μάρκους Μπίνχαμ.
MAMADI DIAKITE WHAT DID YOU DO? 👀🔥👀🔥#MotorolaMagicMoment @Moto I @dubaibasket pic.twitter.com/iFYpYj28wR— EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2026
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