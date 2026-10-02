Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC: Το μαγικό poster κάρφωμα του Ντιακιτέ στο πρόσωπο του Μπίνχαμ, δείτε βίντεο

Η Φενέρμπαχτσέ υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague και στην 3η περίοδο εκτυλίχθηκε ένα από εντυπωσιακότερα στιγμιότυπα μέχρι στιγμής στη σεζόν.Ο Μαμαντί Ντιακιτέ πήρε φόρα από το πλάι της ρακέτας πάτησε πολύ δυνατά και κάρφωσε στο πρόσωπο του σέντερ της Φενέρ, Μάρκους Μπίνχαμ.