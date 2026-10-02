Εθνική Γερμανίας: Απών ο Γκνάμπρι από τον αγώνα με την Ελλάδα
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Εθνική Γερμανίας: Απών ο Γκνάμπρι από τον αγώνα με την Ελλάδα

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός δεν θα λάβει μέρος στο εκτός έδρας παιχνίδι της Γερμανίας με αντίπαλο την Ελλάδα (4/10, 21:45)

Εθνική Γερμανίας: Απών ο Γκνάμπρι από τον αγώνα με την Ελλάδα
Κορυφώνεται η προετοιμασία της Γερμανίας ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα στην Τούμπα την Κυριακή (4/10, 21:45), για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του UEFA Nations League.

Ο Γκνάπρι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ για το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο λόγος της αποχώρησής του από το ρόστερ της εθνικής ομάδας.



Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός είχε ενεργό ρόλο στις προηγούμενες υποχρεώσεις της Γερμανίας στο Nations League, καθώς είχε αγωνιστεί και στις τρεις αναμετρήσεις της ομάδας του στη διοργάνωση. Μάλιστα, στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Σερβία στο Μόναχο είχε φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, συμβάλλοντας στη νίκη με 2-0.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Κλοπ για την αναμέτρηση με τη «γαλανόλευκη», καθώς ο Γερμανός τεχνικός δεν υπολογίζει επίσης τους Τζόσουα Κίμιχ και Νίκο Σλότερμπεκ.

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