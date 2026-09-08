Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League είναι βγαλμένο από... Playstation, δείτε βίντεο
SPORTS
Ραζβάν Μαρίν ΑΕΚ ΛΑΣΚ Champions League

Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League είναι βγαλμένο από... Playstation, δείτε βίντεο

Η Ένωση άνοιξε το σκορ κόντρα στην ΛΑΣΚ με μαγική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν

Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League είναι βγαλμένο από... Playstation, δείτε βίντεο
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Ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Στο 21ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ ο διεθνής Ρουμάνος χαφ ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ που κέρδισε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και με «άπιαστη» εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για το 1-0.

Φυσικά, ο Μαρίν έχει σκοράρει ξανά σε ευρωπαϊκό ματς της ΑΕΚ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, στο «διλό» του Δικεφάλου στην έδρα της Σάμσουνσπορ.

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