Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Ματσάρα στο Βέλγιο στην πρεμιέρα του Champions League: Η Άστον Βίλα 3-2 την Μπριζ, δείτε τα γκολ
Ματσάρα στο Βέλγιο στην πρεμιέρα του Champions League: Η Άστον Βίλα 3-2 την Μπριζ, δείτε τα γκολ
Η Άστον Βίλα προηγήθηκε με 3-1 και κράτησαν έως το τέλος τη νίκη παρά την πίεση των Βέλγων
Μπορεί στην Αγγλία το ξεκίνημά της να είναι κακό και μετά από 3 αγωνιστικές να μετρά μόλις μία ισοπαλία, ωστόσο, η πρεμιέρα της Αστον Βίλα στη League Phase του Champions League ήταν εντελώς διαφορετική.
Οι «χωριάτες» επικράτησαν με 3-2 της πρωταθλήτριας Βελγίου, Κλαμπ Μπριζ, στο «Γιαν Μπρέιντελ» και μπήκαν με το... δεξί στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι προηγήθηκε με τον Μακ Γκιν στο 11', οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Βέτλεσεν στο 19΄, αλλά πριν κλείσει το πρώτο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι φάνηκε να «κλειδώνουν» το ματς με τα τέρματα των Μπουέντια και Τζάκσον.
Οι «μαυρομπλέ» μείωσαν με το πέναλτι του Τρεσόλντι στο 61', πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε.
Οι «χωριάτες» επικράτησαν με 3-2 της πρωταθλήτριας Βελγίου, Κλαμπ Μπριζ, στο «Γιαν Μπρέιντελ» και μπήκαν με το... δεξί στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι προηγήθηκε με τον Μακ Γκιν στο 11', οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Βέτλεσεν στο 19΄, αλλά πριν κλείσει το πρώτο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι φάνηκε να «κλειδώνουν» το ματς με τα τέρματα των Μπουέντια και Τζάκσον.
Οι «μαυρομπλέ» μείωσαν με το πέναλτι του Τρεσόλντι στο 61', πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε.
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