Διπλωματικός μαραθώνιος για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και τις έρευνες στο Αιγαίο με το βλέμμα στα τέλη Οκτωβρίου

Η φόρμουλα Αθήνας–Παρισιού για την επιστροφή των πλοίων, οι επαφές της Meridiam με τις τράπεζες και οι απαντήσεις που ζητούν οι ρυθμιστές