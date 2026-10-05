Διπλωματικός μαραθώνιος για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και τις έρευνες στο Αιγαίο με το βλέμμα στα τέλη Οκτωβρίου
Διπλωματικός μαραθώνιος για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και τις έρευνες στο Αιγαίο με το βλέμμα στα τέλη Οκτωβρίου
Η φόρμουλα Αθήνας–Παρισιού για την επιστροφή των πλοίων, οι επαφές της Meridiam με τις τράπεζες και οι απαντήσεις που ζητούν οι ρυθμιστές
Διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Παρισιού για την επανεκκίνηση των ερευνών στο Αιγαίο για τον Great Sea Interconnector, καθώς η επιστροφή των ερευνητικών πλοίων αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο και για την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.
Το βάρος των συνεννοήσεων πέφτει στην εξεύρεση μιας διευθέτησης που θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι εργασίες ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, χωρίς τον κίνδυνο νέας έντασης με την Άγκυρα. Και σε σε αυτή την εξέλιξη η Γαλλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.
Η επανέναρξη των ερευνών αποτελεί το κρίσιμο βήμα για να προχωρήσει το οικονομικό κλείσιμο της συμφωνίας και να οριστικοποιηθεί η είσοδος της Meridiam στον GSI.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το γαλλικό fund σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, βρίσκεται σε επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι ο διαχειριστής έχει αιτηθεί την χρηματοδότηση του project του καλωδίου με το ποσό του 1 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πριν ακόμα οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Γάλλους.
Οι συζητήσεις με την ΕΤΕπ και ελληνικές τράπεζες αφορούν τους όρους των δανείων, τη συμμετοχή με ίδια κεφάλαια και τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις που θα αναλάβει κάθε πλευρά.
Οι επαφές του γαλλικού fund με τις τράπεζες προετοιμάζουν το έδαφος, όμως η συνέχεια στο χρηματοδοτικό σκέλος συνδέεται με την πρόοδο στο πεδίο.
Ο σχεδιασμός τοποθετεί την πιθανή έναρξη των βυθομετρικών εργασιών την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, με επιδιωκόμενο ορίζοντα για το οικονομικό κλείσιμο το τέλος του 2026. Η τήρηση αυτής της αλληλουχίας θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διπλωματικών επαφών, καθώς δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί μια διευθέτηση αποδεκτή από όλες τις πλευρές.
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Το βάρος των συνεννοήσεων πέφτει στην εξεύρεση μιας διευθέτησης που θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι εργασίες ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, χωρίς τον κίνδυνο νέας έντασης με την Άγκυρα. Και σε σε αυτή την εξέλιξη η Γαλλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.
Η επανέναρξη των ερευνών αποτελεί το κρίσιμο βήμα για να προχωρήσει το οικονομικό κλείσιμο της συμφωνίας και να οριστικοποιηθεί η είσοδος της Meridiam στον GSI.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το γαλλικό fund σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, βρίσκεται σε επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι ο διαχειριστής έχει αιτηθεί την χρηματοδότηση του project του καλωδίου με το ποσό του 1 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πριν ακόμα οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Γάλλους.
Οι συζητήσεις με την ΕΤΕπ και ελληνικές τράπεζες αφορούν τους όρους των δανείων, τη συμμετοχή με ίδια κεφάλαια και τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις που θα αναλάβει κάθε πλευρά.
Οι επαφές του γαλλικού fund με τις τράπεζες προετοιμάζουν το έδαφος, όμως η συνέχεια στο χρηματοδοτικό σκέλος συνδέεται με την πρόοδο στο πεδίο.
Ο σχεδιασμός τοποθετεί την πιθανή έναρξη των βυθομετρικών εργασιών την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, με επιδιωκόμενο ορίζοντα για το οικονομικό κλείσιμο το τέλος του 2026. Η τήρηση αυτής της αλληλουχίας θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διπλωματικών επαφών, καθώς δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί μια διευθέτηση αποδεκτή από όλες τις πλευρές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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