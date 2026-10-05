«Μας ανάγκαζε να τον λέμε “μπαμπά”»: Φρικτή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε δομή για ΑμεΑ στη Νότια Κορέα

Η υπόθεση συγκλονίζει τη χώρα και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την προστασία των ανθρώπων με νοητική αναπηρία – Τουλάχιστον τρεις γυναίκες κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση, ενώ έκθεση εντόπισε ενδείξεις για πολύ περισσότερα θύματα





Η Σεο ήταν μία από τις τρεις γυναίκες που, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, έπεσαν θύματα



«μπαμπά», στοιχείο που οι εισαγγελείς επικαλέστηκαν ως χαρακτηριστικό του βαθμού ελέγχου και εξουσίας που είχε ο διευθυντής πάνω στους ανθρώπους που εξαρτώνταν από τη φροντίδα του.



«Απλώς το υπέμενα»

Η Σεο, η οποία είναι σήμερα περίπου 40 ετών, άρχισε να ζει το 2016 στο Saekdongwon, μια δομή στην πόλη Ιντσόν για ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Η δομή χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το κράτος και εξακολουθεί να φιλοξενεί περίπου 33 ανθρώπους, αν και έχει διαταχθεί η παύση λειτουργίας της μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.



βίαζε. Μέσω της δικηγόρου της, Κο Εουν-γιουνγκ, η Σεο ανέφερε ότι δεν υπήρχε κάποιος ενήλικος στη δομή στον οποίο να μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια για όσα της συνέβαιναν. Παράλληλα, πίστευε ότι τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού δεν θα τη βοηθούσαν. Έτσι, η κακοποίηση, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνεχίστηκε για σχεδόν μία δεκαετία.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν η Σεο τραυματίστηκε στο κεφάλι. Όπως είπε, ο τραυματισμός σημειώθηκε όταν προσπάθησε να αποκρούσει ακόμη μία σεξουαλική επίθεση του Κιμ εμποδίζοντάς τον με τα χέρια της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος αντέδρασε πετώντας της ένα ποτήρι.



Η δικηγόρος της ανέφερε στο δικαστήριο ότι η δομή μετέφερε τη Σεο στο νοσοκομείο και ενημέρωσε τη μητέρα της μόνο αφού το τραύμα της είχε ήδη ραφτεί. Η μητέρα της ζήτησε να δει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, όμως η δομή αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εξουσιοδότηση να το παραδώσει. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να πάρει την κόρη της μόνιμα στο σπίτι. Η Σεο αποκάλυψε στη μητέρα της τι είχε συμβεί μόνο όταν κατάλαβε ότι δεν θα χρειαζόταν να επιστρέψει στο Saekdongwon. «Σκέφτηκα ότι μπορούσα να μιλήσω με ασφάλεια επειδή μου είπαν ότι δεν θα χρειαζόταν να επιστρέψω», δήλωσε αργότερα στο BBC μέσω της δικηγόρου της.



Κλείσιμο «Απλώς το υπέμενα».



Η έρευνα εντόπισε και άλλα θύματα

Μετά την καταγγελία της Σεο, η αστυνομική έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλους ενοίκους της δομής. Οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον δύο ακόμη γυναίκες που κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση. Ανάμεσά τους ήταν η Λι Μι-Να, η οποία επίσης κατήγγειλε ότι ο Κιμ τη βίασε.



Το δικαστήριο έκρινε αξιόπιστες τις καταθέσεις και των τριών γυναικών. Ο Κιμ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για τους βιασμούς της Σεο και της Λι, πέντε χρόνια λιγότερα από την ποινή που είχε ζητήσει η εισαγγελία. Για την τρίτη γυναίκα, το δικαστήριο έκρινε τον Κιμ ένοχο για ηπιότερη μορφή σεξουαλικής βίας, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν αποδείχθηκε επαρκώς η χρήση βίας ή απειλών σε τέτοιο βαθμό ώστε το θύμα να μην μπορεί να αντισταθεί.



«Πονούσα μέσα μου, γι' αυτό ήρθα να πω την ιστορία μου»: Αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις που είπε στους αστυνομικούς η Σεο Μι-χιόν, μία γυναίκα με νοητική αναπηρία , η μαρτυρία της οποίας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις κακοποίησης σε δομή φροντίδας στη Νότια Κορέα Η Σεο ήταν μία από τις τρεις γυναίκες που, σύμφωνα με δικαστική απόφαση, έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον διευθυντή κρατικά χρηματοδοτούμενης δομής για άτομα με νοητική αναπηρία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστήριο της Σεούλ καταδίκασε τον διευθυντή, ο οποίος έχει κατονομαστεί μόνο με το επώνυμο Κιμ, σε 15 χρόνια κάθειρξη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση.Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ορισμένοι τρόφιμοι της δομής ήταν υποχρεωμένοι να αποκαλούν τον Κιμ, στοιχείο που οι εισαγγελείς επικαλέστηκαν ως χαρακτηριστικό του βαθμού ελέγχου και εξουσίας που είχε ο διευθυντής πάνω στους ανθρώπους που εξαρτώνταν από τη φροντίδα του.Η Σεο, η οποία είναι σήμερα περίπου 40 ετών, άρχισε να ζει το 2016 στο Saekdongwon, μια δομή στην πόλη Ιντσόν για ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Η δομή χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το κράτος και εξακολουθεί να φιλοξενεί περίπου 33 ανθρώπους, αν και έχει διαταχθεί η παύση λειτουργίας της μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.Σύμφωνα με τη Σεο, η κακοποίηση άρχισε λίγο μετά την εγκατάστασή της εκεί. Όπως κατέθεσε, ο Κιμ επισκεπτόταν το δωμάτιό της τη νύχτα ή τα ξημερώματα και τη. Μέσω της δικηγόρου της, Κο Εουν-γιουνγκ, η Σεο ανέφερε ότι δεν υπήρχε κάποιος ενήλικος στη δομή στον οποίο να μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια για όσα της συνέβαιναν. Παράλληλα, πίστευε ότι τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού δεν θα τη βοηθούσαν. Έτσι, η κακοποίηση, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνεχίστηκε για σχεδόν μία δεκαετία.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν η Σεο τραυματίστηκε στο κεφάλι. Όπως είπε, ο τραυματισμός σημειώθηκε όταν προσπάθησε να αποκρούσει ακόμη μίατου Κιμ εμποδίζοντάς τον με τα χέρια της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος αντέδρασε πετώντας της ένα ποτήρι.Η δικηγόρος της ανέφερε στο δικαστήριο ότι η δομή μετέφερε τη Σεο στο νοσοκομείο και ενημέρωσε τη μητέρα της μόνο αφού το τραύμα της είχε ήδη ραφτεί. Η μητέρα της ζήτησε να δει το υλικό από τιςγια να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, όμως η δομή αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εξουσιοδότηση να το παραδώσει. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να πάρει την κόρη της μόνιμα στο σπίτι. Η Σεο αποκάλυψε στη μητέρα της τι είχε συμβεί μόνο όταν κατάλαβε ότι δεν θα χρειαζόταν να επιστρέψει στο Saekdongwon. «Σκέφτηκα ότι μπορούσα να μιλήσω με ασφάλεια επειδή μου είπαν ότι δεν θα χρειαζόταν να επιστρέψω», δήλωσε αργότερα στο BBC μέσω της δικηγόρου της.Όταν ρωτήθηκε πώς κατάφερε να ζει τόσα χρόνια με όσα συνέβαιναν, η απάντησή της ήταν λιτή:Μετά την καταγγελία της Σεο, η αστυνομική έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλους ενοίκους της δομής. Οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον δύο ακόμη γυναίκες που κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση. Ανάμεσά τους ήταν η Λι Μι-Να, η οποία επίσης κατήγγειλε ότι ο Κιμ τη βίασε.Το δικαστήριο έκρινε αξιόπιστες τις καταθέσεις και των τριών γυναικών. Ο Κιμ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για τους βιασμούς της Σεο και της Λι, πέντε χρόνια λιγότερα από την ποινή που είχε ζητήσει η εισαγγελία. Για την τρίτη γυναίκα, το δικαστήριο έκρινε τον Κιμ ένοχο γιακαθώς θεωρήθηκε ότι δεν αποδείχθηκε επαρκώς η χρήση βίας ή απειλών σε τέτοιο βαθμό ώστε το θύμα να μην μπορεί να αντισταθεί.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις οργανώσεων για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Όπως υποστήριξαν, το κατά πόσο ένα θύμα μπόρεσε να αντισταθεί δεν θα έπρεπε να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την αξιολόγηση μιας σεξουαλικής επίθεσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανθρώπους με νοητικές ή επικοινωνιακές δυσκολίες.



Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στη δικαστική απόφαση. Οργανώσεις κατηγόρησαν τις αρχές ότι δεν ερεύνησαν επαρκώς το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότερα θύματα.



Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, μετά τις πρώτες καταγγελίες, οι τοπικές αρχές της κομητείας Γκάνγκουα ανέθεσαν σε ομάδα του Πανεπιστημίου Woosuk να πραγματοποιήσει αναλυτική αξιολόγηση των ενοίκων της δομής. Η έκθεση που υποβλήθηκε στο δικαστήριο ανέφερε ότι υπήρχαν ενδείξεις πως τουλάχιστον 10 ακόμη ένοικοι ενδέχεται να είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον Κιμ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εύρημα δεν εξετάστηκε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της δίκης. Σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα, η αστυνομία δυσκολεύτηκε να καταγράψει σαφείς πληροφορίες από πολλούς ενοίκους, καθώς αρκετοί είχαν βαριές αναπηρίες και σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας. Ορισμένοι έδιναν απαντήσεις που δεν σχετίζονταν με τις ερωτήσεις, ενώ άλλοι δεν απαντούσαν καθόλου.



Η καθηγήτρια Τζον Τζι-σου, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Woosuk, ανέφερε ότι οι ερευνητές ουσιαστικά δέχονταν «μόνο τις αφηγήσεις ανθρώπων που μπορούσαν να περιγράψουν την κακοποίηση με ολοκληρωμένες προτάσεις». Αυτό, σύμφωνα με ακτιβιστές, είχε ως αποτέλεσμα άνθρωποι με μεγαλύτερες δυσκολίες επικοινωνίας να μην αναγνωριστούν ως πιθανά θύματα. «Αν τα θύματα εκφράζουν τις εμπειρίες τους με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιμένουμε, δεν θα έπρεπε το κράτος να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να ακούσει τη φωνή τους;», διερωτήθηκε ο Μπέικ Ιν-σεόνγκ από συμβουλευτικό κέντρο για επιζώντες σεξουαλικής βίας με αναπηρία.



Η αστυνομία απάντησε ότι, αν και μπορεί να υπήρξαν ελλείψεις σε επιμέρους περιπτώσεις, αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της συνολικής έρευνας.



Αιτήματα επιείκειας για τον καταδικασθέντα

Αίσθηση προκάλεσαν και οι προσπάθειες ορισμένων οργανώσεων να ζητήσουν επιείκεια για τον Κιμ. Πριν από την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν κατατεθεί συνολικά 13 αιτήματα επιείκειας. Μία οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας ζήτησε από το δικαστήριο να λάβει υπόψη τη «συνεισφορά» του κατηγορουμένου στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Η οργάνωση Gyeol αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι «η προηγούμενη προσφορά στον χώρο της πρόνοιας δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη των πράξεών του».



Στην απόφασή του, το δικαστήριο χαρακτήρισε την πράξη του Κιμ «ιδιαίτερα κατακριτέα», επισημαίνοντας ότι, ενώ είχε επαγγελματικό καθήκον να προστατεύει τα δικαιώματα των ενοίκων και να αποτρέπει την κακοποίησή τους, εκμεταλλεύτηκε την ανισορροπία εξουσίας για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες.