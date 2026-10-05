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Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι
Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι
H συμπλοκή ανάμεσα στις δύο ομάδες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας
Επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην πλατεία Γεωργίου.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ομάδα νεαρών που βρισκόταν στην πλατεία μετά τη νυχτερινή της έξοδο δέχθηκε επίθεση από άλλους νεαρούς.
Ακολούθησε ένταση και συμπλοκή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αφορμή του περιστατικού.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσε αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι που φέρονται να προκάλεσαν το επεισόδιο είχαν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.
Πηγή: pelop.gr και tempo24.news
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ομάδα νεαρών που βρισκόταν στην πλατεία μετά τη νυχτερινή της έξοδο δέχθηκε επίθεση από άλλους νεαρούς.
Ακολούθησε ένταση και συμπλοκή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αφορμή του περιστατικού.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσε αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι που φέρονται να προκάλεσαν το επεισόδιο είχαν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.
Πηγή: pelop.gr και tempo24.news
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