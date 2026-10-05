Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι
ΕΛΛΑΔΑ
Συμπλοκή Πάτρα Νεαροί

Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι

H συμπλοκή ανάμεσα στις δύο ομάδες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας

Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες νεαρών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι
3 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην πλατεία Γεωργίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ομάδα νεαρών που βρισκόταν στην πλατεία μετά τη νυχτερινή της έξοδο δέχθηκε επίθεση από άλλους νεαρούς.

Ακολούθησε ένταση και συμπλοκή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αφορμή του περιστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσε αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι που φέρονται να προκάλεσαν το επεισόδιο είχαν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.

Πηγή: pelop.gr και tempo24.news
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης