Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο, ξεκινούν οι αυτοψίες για τις ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από την κακοκαιρία
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Κακοκαιρία

Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο, ξεκινούν οι αυτοψίες για τις ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από την κακοκαιρία

Σύσκεψη στην Περιφέρεια και αυτοψίες σε Μυλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου  - Τόνοι πατάτας καταστράφηκαν, σοβαρές ζημιές και στις υποδομές

Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο, ξεκινούν οι αυτοψίες για τις ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από την κακοκαιρία
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Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα το πρωί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Στο διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.



Έπειτα στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.



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Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία προκάλεσε στην Κρήτη σοβαρά προβλήματα. Τα Ανώγεια πλημμύρισαν ενώ οι δρόμοι στα Ζωνιανά μετατράπηκαν σε απροσπέλαστες διαδρομές. Ανυπολόγιστες είναι και οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου τόνοι πατάτας έχουν θαφτεί κάτω από το νερό, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και στις υποδομές των περιοχών που επλήγησαν.
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