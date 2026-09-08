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ΟΦΗ: Κλείνουν τον Χατζηγιοβάνη οι Κρητικοί
ΟΦΗ: Κλείνουν τον Χατζηγιοβάνη οι Κρητικοί
Ο διεθνής άσος είναι έτοιμος να υπογράψει στον ΟΦΗ ο οποίος θ' αγωνιστεί φέτος στη League Phase του Europa League
Σε μια σπουδαία προσθήκη προχωρά ο ΟΦΗ αφού έχει συμφωνήσει με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη.
Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός πέρσι αγωνίζονταν στην Ομόνοια και επιστρέφει μετά από χρόνια στην Ελλάδα για να παίξει στον ΟΦΗ ο οποίος αυτή τη σεζόν θα είναι στη League Phase του Europa League.
O Τάσος Χατζηγιοβάνης αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2022 στον Παναθηναϊκό και έχει 15 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας.
Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.
Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός πέρσι αγωνίζονταν στην Ομόνοια και επιστρέφει μετά από χρόνια στην Ελλάδα για να παίξει στον ΟΦΗ ο οποίος αυτή τη σεζόν θα είναι στη League Phase του Europa League.
O Τάσος Χατζηγιοβάνης αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2022 στον Παναθηναϊκό και έχει 15 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας.
Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες.
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