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Συνελήφθη στην Πορτογαλία για παράνομη κατοχή καραμπίνας ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1 Μπέρνι Έκλεστοουν
Συνελήφθη στην Πορτογαλία για παράνομη κατοχή καραμπίνας ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1 Μπέρνι Έκλεστοουν
Η δεύτερη υπόθεση μέσα σε τέσσερα χρόνια
Νέα περιπέτεια με τις Αρχές φέρεται να αντιμετωπίζει ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνελήφθη στην Πορτογαλία για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
Ο 95χρονος Βρετανός επιχειρηματίας φέρεται να κρατήθηκε στο αεροδρόμιο Tires, στο Κασκάις, κοντά στη Λισαβόνα, όταν οι Αρχές εντόπισαν το όπλο κατά την άφιξή του με ιδιωτικό τζετ. Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου ρουτίνας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Διεύθυνση Αεροδρομίων της Αστυνομίας Δημόσιας Ασφάλειας της Πορτογαλίας (PSP) δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση.
Δεν έχει γίνει επίσης γνωστό εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον Έκλεστοουν ή εάν θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστή. Εφόσον επιβεβαιωθεί η νέα σύλληψη, πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη υπόθεση που αντιμετωπίζει ο πρώην επικεφαλής της Formula 1 μέσα σε περίπου τέσσερα χρόνια.
Το 2022, ο Έκλεστοουν είχε συλληφθεί στη Βραζιλία, όταν εντοπίστηκε όπλο στις αποσκευές του, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την Ελβετία. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι μετέφερε το όπλο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως βρισκόταν στις αποσκευές του.
Μετά την καταβολή εγγύησης, αφέθηκε ελεύθερος και του επιτράπηκε να αναχωρήσει για την Ελβετία.
Ο Έκλεστοουν είχε χαρακτηρίσει αργότερα την υπόθεση «ένα ανόητο και ασήμαντο περιστατικό», υποστηρίζοντας ότι του προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία, καθώς προσπαθούσε να επιστρέψει στην Ευρώπη μαζί με την οικογένειά του.
Παράλληλα, είχε αρνηθεί ότι είχε συλληφθεί επίσημα, παρά το γεγονός ότι οι βραζιλιάνικες Αρχές είχαν επιβεβαιώσει τότε τη σύλληψη ενός επιχειρηματία, χωρίς να αποκαλύψουν το όνομά του, για κατοχή πυροβόλου όπλου στο αεροδρόμιο της Καμπίνας.
Ο Έκλεστοουν είχε αποκαλύψει αργότερα ότι το όπλο ήταν ένα LW Seecamp .32, το οποίο, όπως είχε πει, είχε αγοράσει χρόνια νωρίτερα στη Βραζιλία από έναν μηχανικό της Formula 1. Σύμφωνα με τον ίδιο, το όπλο δεν συνοδευόταν από σφαίρες και το είχε αποκτήσει για λόγους αποτροπής.
«Μου είπαν ότι χρειάζεσαι κάτι τέτοιο», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε περίπτωση που κάποιος επιχειρούσε να τον ληστέψει. Ο ίδιος είχε προσθέσει ότι το είχε στο σπίτι του και αστειευόταν με αυτό όταν ερχόταν κόσμος να τον επισκεφθεί.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Formula 1 μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ελβετίας και Πορτογαλίας, όπου διαθέτει κατοικίες, ενώ έχει επίσης περιουσία στη Βραζιλία. Ο Μπέρνι Έκλεστοουν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εμπορική ανάπτυξη της Formula 1 τα προηγούμενα χρόνια, καθώς υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Ο 95χρονος Βρετανός επιχειρηματίας φέρεται να κρατήθηκε στο αεροδρόμιο Tires, στο Κασκάις, κοντά στη Λισαβόνα, όταν οι Αρχές εντόπισαν το όπλο κατά την άφιξή του με ιδιωτικό τζετ. Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου ρουτίνας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Διεύθυνση Αεροδρομίων της Αστυνομίας Δημόσιας Ασφάλειας της Πορτογαλίας (PSP) δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση.
Δεν έχει γίνει επίσης γνωστό εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες στον Έκλεστοουν ή εάν θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστή. Εφόσον επιβεβαιωθεί η νέα σύλληψη, πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη υπόθεση που αντιμετωπίζει ο πρώην επικεφαλής της Formula 1 μέσα σε περίπου τέσσερα χρόνια.
Το 2022, ο Έκλεστοουν είχε συλληφθεί στη Βραζιλία, όταν εντοπίστηκε όπλο στις αποσκευές του, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την Ελβετία. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι μετέφερε το όπλο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως βρισκόταν στις αποσκευές του.
Μετά την καταβολή εγγύησης, αφέθηκε ελεύθερος και του επιτράπηκε να αναχωρήσει για την Ελβετία.
Ο Έκλεστοουν είχε χαρακτηρίσει αργότερα την υπόθεση «ένα ανόητο και ασήμαντο περιστατικό», υποστηρίζοντας ότι του προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία, καθώς προσπαθούσε να επιστρέψει στην Ευρώπη μαζί με την οικογένειά του.
Παράλληλα, είχε αρνηθεί ότι είχε συλληφθεί επίσημα, παρά το γεγονός ότι οι βραζιλιάνικες Αρχές είχαν επιβεβαιώσει τότε τη σύλληψη ενός επιχειρηματία, χωρίς να αποκαλύψουν το όνομά του, για κατοχή πυροβόλου όπλου στο αεροδρόμιο της Καμπίνας.
Ο Έκλεστοουν είχε αποκαλύψει αργότερα ότι το όπλο ήταν ένα LW Seecamp .32, το οποίο, όπως είχε πει, είχε αγοράσει χρόνια νωρίτερα στη Βραζιλία από έναν μηχανικό της Formula 1. Σύμφωνα με τον ίδιο, το όπλο δεν συνοδευόταν από σφαίρες και το είχε αποκτήσει για λόγους αποτροπής.
«Μου είπαν ότι χρειάζεσαι κάτι τέτοιο», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε περίπτωση που κάποιος επιχειρούσε να τον ληστέψει. Ο ίδιος είχε προσθέσει ότι το είχε στο σπίτι του και αστειευόταν με αυτό όταν ερχόταν κόσμος να τον επισκεφθεί.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Formula 1 μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ελβετίας και Πορτογαλίας, όπου διαθέτει κατοικίες, ενώ έχει επίσης περιουσία στη Βραζιλία. Ο Μπέρνι Έκλεστοουν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εμπορική ανάπτυξη της Formula 1 τα προηγούμενα χρόνια, καθώς υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Παράλληλα, είχε συμβάλει στην επιστροφή του Grand Prix της Πορτογαλίας στο καλεντάρι της Formula 1 το 1984.
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