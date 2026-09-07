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Συνελήφθη 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer για μαστροπεία, έπεισε δύο 16χρονες να εκδίδονται
Συνελήφθη 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer για μαστροπεία, έπεισε δύο 16χρονες να εκδίδονται
Ο 33χρονος φέρεται να κανόνιζε μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου τις συναντήσεις με πελάτες - Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια
Ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer συνελήφθη στην Ηλιούπολη, κατηγορούμενος ότι είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους.
Τον 33χρονο συνέλαβαν στις 5 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έρευνες και βάσει εντάλματος, αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση για την οποία κατηγορείται είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο και είχε ως στόχο τη γενετήσια εκμετάλλευση των δύο ανήλικων κοριτσιών, από την οποία φέρεται να αποκόμιζε χρήματα.
Ο 33χρονος φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, μέσω των οποίων βρίσκονταν οι πελάτες. Στις αγγελίες υπήρχαν φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών, αλλά και ο δικός του τηλεφωνικός αριθμός, ώστε να επικοινωνεί ο ίδιος με όσους ενδιαφέρονταν και να κανονίζει τις συναντήσεις.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του περιλαμβάνει σειρά σοβαρών κατηγοριών. Μεταξύ αυτών είναι η εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, κατ' επάγγελμα, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.
Ο 33χρονος κατηγορείται ακόμη για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Μετά τη σύλληψή του, ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση, 2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες, 3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, 4) μαστροπεία κατά συρροή, 5) βία κατά υπαλλήλων και 6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.
Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.
Τον 33χρονο συνέλαβαν στις 5 Σεπτεμβρίου, έπειτα από έρευνες και βάσει εντάλματος, αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση για την οποία κατηγορείται είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο και είχε ως στόχο τη γενετήσια εκμετάλλευση των δύο ανήλικων κοριτσιών, από την οποία φέρεται να αποκόμιζε χρήματα.
Ο 33χρονος φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, μέσω των οποίων βρίσκονταν οι πελάτες. Στις αγγελίες υπήρχαν φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών, αλλά και ο δικός του τηλεφωνικός αριθμός, ώστε να επικοινωνεί ο ίδιος με όσους ενδιαφέρονταν και να κανονίζει τις συναντήσεις.
Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του περιλαμβάνει σειρά σοβαρών κατηγοριών. Μεταξύ αυτών είναι η εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, κατ' επάγγελμα, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.
Ο 33χρονος κατηγορείται ακόμη για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Μετά τη σύλληψή του, ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από επισταμένες έρευνες, δυνάμει εντάλματος, την 5-9-2026, 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.
Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση, 2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες, 3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, 4) μαστροπεία κατά συρροή, 5) βία κατά υπαλλήλων και 6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.
Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.
Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και -45- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα»
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα»
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