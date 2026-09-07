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Φωτιά σε αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Φωτιά σε αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β' στο ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου
Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στο κέντρο της Αθήνας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε, σημειώνονται αυτή την ώρα, μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β' στο ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.
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