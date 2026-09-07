Γουόκαπ: «Χαρούμενος για τη μεταγραφή μου, θα είναι μια υπέροχη χρονιά»
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Euroleague Ντουμπάι BC Ολυμπιακός Τόμας Γουόκαπ

Γουόκαπ: «Χαρούμενος για τη μεταγραφή μου, θα είναι μια υπέροχη χρονιά»

Δείτε τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού άσου ως αθλητή της Ντουμπάι BC

Γουόκαπ: «Χαρούμενος για τη μεταγραφή μου, θα είναι μια υπέροχη χρονιά»
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Το σίριαλ Γουόκαπ έφτασε στο τέλος του με τον Τεξανό γκαρντ να αποχωρεί μετά από πέντε χρόνια στον Πειραιά με προορισμό τη Ντουμπάι BC.



Ο 34χρονος Γουόκαπ με τη στάση του εδώ και ένα μήνα είχε δείξει ότι δεν ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό με τη συμφωνία να επικυρώνεται σήμερα και τον ίδιο στις πρώτες του δηλώσεις να μην κρύβει την ικανοποίηση του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στα social media της Ντουμπάι BC:



«Καλησπέρα στην οικογένεια της Ντουμπάι, είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεταγραφή μου αυτή και για το να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τους προπονητές μου, αλλά και τους οπαδούς. Θα είναι μια υπέροχη χρονιά. Τα λέμε σύντομα».
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