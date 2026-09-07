Με τη σειρά Bottox Cream & Serum, η LA VIE EN ROSE επανασυστήνει την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, δίνοντας έμφαση στη λεία, σφριγηλή και ξεκούραστη όψη.
Γουόκαπ: «Χαρούμενος για τη μεταγραφή μου, θα είναι μια υπέροχη χρονιά»
Γουόκαπ: «Χαρούμενος για τη μεταγραφή μου, θα είναι μια υπέροχη χρονιά»
Δείτε τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού άσου ως αθλητή της Ντουμπάι BC
Το σίριαλ Γουόκαπ έφτασε στο τέλος του με τον Τεξανό γκαρντ να αποχωρεί μετά από πέντε χρόνια στον Πειραιά με προορισμό τη Ντουμπάι BC.
Ο 34χρονος Γουόκαπ με τη στάση του εδώ και ένα μήνα είχε δείξει ότι δεν ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό με τη συμφωνία να επικυρώνεται σήμερα και τον ίδιο στις πρώτες του δηλώσεις να μην κρύβει την ικανοποίηση του.
Αναλυτικά τα όσα είπε στα social media της Ντουμπάι BC:
«Καλησπέρα στην οικογένεια της Ντουμπάι, είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεταγραφή μου αυτή και για το να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τους προπονητές μου, αλλά και τους οπαδούς. Θα είναι μια υπέροχη χρονιά. Τα λέμε σύντομα».
Setting the tone on both ends. 😤 pic.twitter.com/IyQNXA4anh— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 7, 2026
Ο 34χρονος Γουόκαπ με τη στάση του εδώ και ένα μήνα είχε δείξει ότι δεν ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό με τη συμφωνία να επικυρώνεται σήμερα και τον ίδιο στις πρώτες του δηλώσεις να μην κρύβει την ικανοποίηση του.
Αναλυτικά τα όσα είπε στα social media της Ντουμπάι BC:
Walkup has arrived. Hear from our newest signing. 🏀🏀 pic.twitter.com/0mplo41oP1— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 7, 2026
«Καλησπέρα στην οικογένεια της Ντουμπάι, είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεταγραφή μου αυτή και για το να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τους προπονητές μου, αλλά και τους οπαδούς. Θα είναι μια υπέροχη χρονιά. Τα λέμε σύντομα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα