Χρηματιστήριο: Κράτησε τις 2.700 μονάδες και ανανέωσε τα υψηλά 17ετίας - Νέα ρεκόρ για τις τράπεζες

Στον Οκτώβριο του 2009 εντοπίζονται τα επόμενα ορόσημα του Γενικού Δείκτη - Σε υψηλό 11 ετών η Eurobank, ρεκόρ 5ετίας για την Πειραιώς - Σε επίπεδα που είχε να δει εδώ και 27 χρόνια η HELLENiQ ENERGY