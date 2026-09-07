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Βόλος: Χωρίς τον Σιαμπάνη η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Βόλος: Χωρίς τον Σιαμπάνη η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ο Βόλος αντιμετωπίζει την Τρίτη (21:45) τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη σ' αγώνα της 2ης ημέρας του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
Χωρίς τον Μάριο Σιαμπάνη θα παραταχθεί ο Βόλος στο παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας συγκρούστηκε πριν από λίγες ημέρες με τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να τραυματίζεται σοβαρά.
Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι της 2ης ημέρας της League Phase που θα διεξαχθεί την Τρίτη (21:45) αποτελείται από τους: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας συγκρούστηκε πριν από λίγες ημέρες με τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να τραυματίζεται σοβαρά.
Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι της 2ης ημέρας της League Phase που θα διεξαχθεί την Τρίτη (21:45) αποτελείται από τους: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου.
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