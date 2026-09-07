Βόλος: Χωρίς τον Σιαμπάνη η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Χωρίς τον Μάριο Σιαμπάνη θα παραταχθεί ο Βόλος στο παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.Ο έμπειρος τερματοφύλακας συγκρούστηκε πριν από λίγες ημέρες με τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να τραυματίζεται σοβαρά.Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι της 2ης ημέρας της League Phase που θα διεξαχθεί την Τρίτη (21:45) αποτελείται από τους: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου.