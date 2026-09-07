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Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Ηταν πολύ ψυχρό το κλίμα με τον Γιάρεμτσουκ το καλοκαίρι, μπορεί να σηκωθεί ξανά σκόνη για τον Μεντιλίμπαρ
Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Ηταν πολύ ψυχρό το κλίμα με τον Γιάρεμτσουκ το καλοκαίρι, μπορεί να σηκωθεί ξανά σκόνη για τον Μεντιλίμπαρ
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην εκπομπή του protothema.gr για την την επόμενη ημέρα στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, την επανενεργοποίηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, το βαρύ κλίμα στα αποδυτήρια και την πίεση που μπορεί να επιστρέψει γύρω από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος σχολίασε στο The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να επιστρέφει άμεσα στο προσκήνιο.
Η παρουσία του Ουκρανού επιθετικού στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα με τον Βόλο δείχνει, σύμφωνα με τον Κωνσταντόπουλο, τις προθέσεις που υπάρχουν για την κάλυψη, τουλάχιστον προσωρινά, του κενού που αφήνει ο Μαροκινός φορ.
«Το γεγονός ότι ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο μάς δείχνει τις προθέσεις που υπάρχουν για το πώς θα καλυφθεί, για την ώρα τουλάχιστον, το κενό από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί», ανέφερε.
Ο Γιάρεμτσουκ είχε αποφασίσει το καλοκαίρι ότι δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν έφτασε κάποια πρόταση που να θεωρηθεί ικανοποιητική από τους «ερυθρόλευκους» και τελικά παρέμεινε στο ρόστερ.
Πλέον ενεργοποιείται ξανά, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι έχει αλλάξει πλήρως το κλίμα γύρω από την παρουσία του στην ομάδα.
«Σίγουρα ενεργοποιείται, όμως δεν είναι εύκολο να αλλάξει το ψυχρό κλίμα που υπήρχε για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ξεχνά εύκολα το έως και αδιάφορο πρόσωπο που έδειξε ο Ουκρανός στα φιλικά του καλοκαιριού», σημείωσε.
Την ίδια ώρα, εξελίξεις υπάρχουν και στην περίπτωση του Κλέιτον, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίζεσπορ της Τουρκίας.
Ο Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε και στις στιγμές που ακολούθησαν τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, περιγράφοντας το κλίμα ως ιδιαίτερα βαρύ.
«Ο Μεντιλίμπαρ έδινε οδηγίες από τον διάδρομο, έξω από τα αποδυτήρια. Ήταν πολεμικές οι καταστάσεις με τον Ελ Κααμπί και τον γιατρό της ομάδας. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, ήταν εμφανές ότι όσα συνέβαιναν γύρω από τον τραυματισμό του Μαροκινού επηρέασαν και την ομάδα.
Η παρουσία του Ουκρανού επιθετικού στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα με τον Βόλο δείχνει, σύμφωνα με τον Κωνσταντόπουλο, τις προθέσεις που υπάρχουν για την κάλυψη, τουλάχιστον προσωρινά, του κενού που αφήνει ο Μαροκινός φορ.
«Το γεγονός ότι ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην αποστολή για τον αγώνα με τον Βόλο μάς δείχνει τις προθέσεις που υπάρχουν για το πώς θα καλυφθεί, για την ώρα τουλάχιστον, το κενό από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί», ανέφερε.
Ο Γιάρεμτσουκ είχε αποφασίσει το καλοκαίρι ότι δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν έφτασε κάποια πρόταση που να θεωρηθεί ικανοποιητική από τους «ερυθρόλευκους» και τελικά παρέμεινε στο ρόστερ.
Πλέον ενεργοποιείται ξανά, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι έχει αλλάξει πλήρως το κλίμα γύρω από την παρουσία του στην ομάδα.
«Σίγουρα ενεργοποιείται, όμως δεν είναι εύκολο να αλλάξει το ψυχρό κλίμα που υπήρχε για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ξεχνά εύκολα το έως και αδιάφορο πρόσωπο που έδειξε ο Ουκρανός στα φιλικά του καλοκαιριού», σημείωσε.
Την ίδια ώρα, εξελίξεις υπάρχουν και στην περίπτωση του Κλέιτον, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίζεσπορ της Τουρκίας.
Ο Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε και στις στιγμές που ακολούθησαν τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, περιγράφοντας το κλίμα ως ιδιαίτερα βαρύ.
«Πολύ βαρύ το κλίμα με τον Ελ Κααμπί»
«Ο Μεντιλίμπαρ έδινε οδηγίες από τον διάδρομο, έξω από τα αποδυτήρια. Ήταν πολεμικές οι καταστάσεις με τον Ελ Κααμπί και τον γιατρό της ομάδας. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, ήταν εμφανές ότι όσα συνέβαιναν γύρω από τον τραυματισμό του Μαροκινού επηρέασαν και την ομάδα.
Τέλος, ερωτηθείς αν είναι πιθανό να ανοίξει ξανά συζήτηση γύρω από τον Μεντιλίμπαρ σε περίπτωση που δεν έρθουν καλά αποτελέσματα το επόμενο διάστημα, ο Κωνσταντόπουλος ήταν κατηγορηματικός.
«Είναι ξεκάθαρο πως ναι», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η πίεση γύρω από τον Βάσκο τεχνικό μπορεί να επανέλθει εφόσον ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάσει την αναμενόμενη αγωνιστική εικόνα και δεν συνοδεύσει τις εμφανίσεις του με θετικά αποτελέσματα.
«Είναι ξεκάθαρο πως ναι», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η πίεση γύρω από τον Βάσκο τεχνικό μπορεί να επανέλθει εφόσον ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάσει την αναμενόμενη αγωνιστική εικόνα και δεν συνοδεύσει τις εμφανίσεις του με θετικά αποτελέσματα.
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