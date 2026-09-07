Κωνσταντόπουλος στο The Football Show: Ηταν πολύ ψυχρό το κλίμα με τον Γιάρεμτσουκ το καλοκαίρι, μπορεί να σηκωθεί ξανά σκόνη για τον Μεντιλίμπαρ

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην εκπομπή του protothema.gr για την την επόμενη ημέρα στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, την επανενεργοποίηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, το βαρύ κλίμα στα αποδυτήρια και την πίεση που μπορεί να επιστρέψει γύρω από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ