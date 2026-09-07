Σερέτης στο The Football Show: «Θεμέλιο πρωταθλητισμού η νίκη του Παναθηναϊκού»

Ο Γιάννης Σερέτης μίλησε στο protothema.gr για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, τονίζοντας τη σημασία της για τη συνέχεια, ενώ αναφέρθηκε στους Κάνγκουα, Καμαρά και Ουναΐ