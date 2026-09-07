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Σερέτης στο The Football Show: «Θεμέλιο πρωταθλητισμού η νίκη του Παναθηναϊκού»
Σερέτης στο The Football Show: «Θεμέλιο πρωταθλητισμού η νίκη του Παναθηναϊκού»
Ο Γιάννης Σερέτης μίλησε στο protothema.gr για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, τονίζοντας τη σημασία της για τη συνέχεια, ενώ αναφέρθηκε στους Κάνγκουα, Καμαρά και Ουναΐ
Ο Γιάννης Σερέτης σχολίασε στο The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντάς την «θεμέλιο πρωταθλητισμού» για τους «πράσινους».
Όπως επισήμανε, πάντως, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ομάδα του Νίστρουπ, καθώς ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε πολύ κακή βραδιά.
«Δεν μπορούμε να βγάλουμε αξιόπιστα συμπεράσματα για την ομάδα του Νίστρουπ από αυτό το παιχνίδι, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν σε πολύ κακό βράδυ», ανέφερε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κάνγκουα, τονίζοντας ότι η παρουσία του δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον Καμαρά και βοηθά συνολικά τη λειτουργία της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού.
Στάθηκε επίσης στην παρουσία του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, δημιούργησε φάσεις και έδωσε επιπλέον ώθηση στην ομάδα αλλά και στην εξέδρα.
«Μπήκε ο Ουναΐ, έχασε δύο ευκαιρίες και ανέβασε και τον κόσμο», σημείωσε.
Όσον αφορά τον ρόλο του Μαροκινού στη συνέχεια, ο Σερέτης υπογράμμισε ότι μένει να φανεί πού ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί από τον Νίστρουπ. Με βάση τα πρώτα δεδομένα, πάντως, εκτίμησε ότι ο Ουναΐ πιθανότατα θα αγωνίζεται στη θέση του Αντίνο, με τον Ταμπόρδα στην απέναντι πλευρά.
Όπως επισήμανε, πάντως, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ομάδα του Νίστρουπ, καθώς ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε πολύ κακή βραδιά.
«Δεν μπορούμε να βγάλουμε αξιόπιστα συμπεράσματα για την ομάδα του Νίστρουπ από αυτό το παιχνίδι, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν σε πολύ κακό βράδυ», ανέφερε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κάνγκουα, τονίζοντας ότι η παρουσία του δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον Καμαρά και βοηθά συνολικά τη λειτουργία της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού.
Στάθηκε επίσης στην παρουσία του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, δημιούργησε φάσεις και έδωσε επιπλέον ώθηση στην ομάδα αλλά και στην εξέδρα.
«Μπήκε ο Ουναΐ, έχασε δύο ευκαιρίες και ανέβασε και τον κόσμο», σημείωσε.
Όσον αφορά τον ρόλο του Μαροκινού στη συνέχεια, ο Σερέτης υπογράμμισε ότι μένει να φανεί πού ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί από τον Νίστρουπ. Με βάση τα πρώτα δεδομένα, πάντως, εκτίμησε ότι ο Ουναΐ πιθανότατα θα αγωνίζεται στη θέση του Αντίνο, με τον Ταμπόρδα στην απέναντι πλευρά.
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