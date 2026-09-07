Stoiximan Super League: Αλλαγή ώρας στο εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά
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Παναθηναϊκός Super League 1 Κηφισιά

Stoiximan Super League: Αλλαγή ώρας στο εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά

Το παιχνίδι της Πέμπτης (10/9) θα ξεκινήσει στις 21:15

Stoiximan Super League: Αλλαγή ώρας στο εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά
Νέα αλλαγή ώρας στο εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 

O αγώνας αρχικά είχε οριστεί στις 21:00 και τελικά θα ξεκινήσει στις 21:15. 

Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός έχει 2χ2 νίκες στο πρωτάθλημα και θα επιδιώξει και την 3η για ν' ανέβει στην κορυφή εκεί όπου είναι μόνο ο Παναιτωλικός. 

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Ανακοινώνεται ότι ο εξ αναβολής αγώνας, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Πέμπτη 10/09/2026, στις 21:15 (αντί για τις 21:00).

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