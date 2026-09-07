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Stoiximan Super League: Αλλαγή ώρας στο εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά
Stoiximan Super League: Αλλαγή ώρας στο εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά
Το παιχνίδι της Πέμπτης (10/9) θα ξεκινήσει στις 21:15
Νέα αλλαγή ώρας στο εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.
O αγώνας αρχικά είχε οριστεί στις 21:00 και τελικά θα ξεκινήσει στις 21:15.
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός έχει 2χ2 νίκες στο πρωτάθλημα και θα επιδιώξει και την 3η για ν' ανέβει στην κορυφή εκεί όπου είναι μόνο ο Παναιτωλικός.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Ανακοινώνεται ότι ο εξ αναβολής αγώνας, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Πέμπτη 10/09/2026, στις 21:15 (αντί για τις 21:00).
O αγώνας αρχικά είχε οριστεί στις 21:00 και τελικά θα ξεκινήσει στις 21:15.
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός έχει 2χ2 νίκες στο πρωτάθλημα και θα επιδιώξει και την 3η για ν' ανέβει στην κορυφή εκεί όπου είναι μόνο ο Παναιτωλικός.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Ανακοινώνεται ότι ο εξ αναβολής αγώνας, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Πέμπτη 10/09/2026, στις 21:15 (αντί για τις 21:00).
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