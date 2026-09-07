Κετσετζόγλου στο The Football Show: Η ΑΕΚ θα μπορούσε να βάλει και επτά γκολ στον Αρη, ο Μάγερ ανεβάζει όλη την ομάδα

Ο Κώστας Κετσετζόγλου στην εκπομπή του protothema.gr για τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη, την άμεση επιρροή του Λόβρο Μάγερ και χαρακτήρισε μεγάλο τεστ το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης





«Περίμενα πολύ καλύτερη την ΑΕΚ και πιο προσηλωμένη. Βοήθησε στην εικόνα του αγώνα ότι ο Άρης μετά το 3-0 εγκατέλειψε και η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι ακόμη και με έξι ή επτά γκολ», ανέφερε.







Παράλληλα, υπογράμμισε τη βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας σε ένα διάστημα κατά το οποίο η ΑΕΚ δεν είχε καλή απόδοση.



«Από το 30' μέχρι το 60', που δεν ήταν το καλό της διάστημα, δεν δέχθηκε ούτε μία φάση. Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά σε σύγκριση με όσα είχαν συμβεί στο παιχνίδι με την Κηφισιά», σημείωσε.









«Ο Μάγερ έχει ανεβάσει όλη την ομάδα» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος, όπως τόνισε, έχει καταφέρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει καθοριστικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ.



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Ο Κετσετζόγλου στάθηκε και στη δημιουργική προσφορά του Κροάτη, ο οποίος έχει ήδη έξι ασίστ, ενώ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να έχει ακόμη περισσότερες.



Όπως ανέφερε, η επιρροή του Μάγερ δεν περιορίζεται στις προσωπικές του επιδόσεις, αλλά έχει επηρεάσει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες της ΑΕΚ διαβάζουν τις φάσεις και αναζητούν τον συμπαίκτη που βρίσκεται σε καλύτερη θέση.



Τι περιμένει με τη ΛΑΣΚ Ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη ΛΑΣΚ, ο Κετσετζόγλου εξέφρασε την προσδοκία να εμφανιστεί και πάλι η δυνατή εντός έδρας εκδοχή της ΑΕΚ.



Ο Κώστας Κετσετζόγλου σχολίασε στο The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, τονίζοντας ότι περίμενε καλύτερη και περισσότερο συγκεντρωμένη την Ένωση, παρά την ευρεία επικράτησή της.«Περίμενα πολύ καλύτερη την ΑΕΚ και πιο προσηλωμένη. Βοήθησε στην εικόνα του αγώνα ότι ο Άρης μετά το 3-0 εγκατέλειψε και η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι ακόμη και με έξι ή επτά γκολ», ανέφερε.Στα θετικά για την Ένωση, ο Κετσετζόγλου στάθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο ήρθε ξανά ένα από τα γκολ της, μέσα από συνδυαστικό παιχνίδι.Παράλληλα, υπογράμμισε τη βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας σε ένα διάστημα κατά το οποίο η ΑΕΚ δεν είχε καλή απόδοση.«Από το 30' μέχρι το 60', που δεν ήταν το καλό της διάστημα, δεν δέχθηκε ούτε μία φάση. Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά σε σύγκριση με όσα είχαν συμβεί στο παιχνίδι με την Κηφισιά», σημείωσε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος, όπως τόνισε, έχει καταφέρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει καθοριστικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ.«Ο Λόβρο Μάγερ είναι ο παίκτης για τον οποίο συζητούν όλοι από το Σάββατο. Μπήκε πολύ γρήγορα στην ομάδα και την έχει ανεβάσει, όπως την ανέβασε ο Βάργκα τον Γενάρη», είπε.Ο Κετσετζόγλου στάθηκε και στη δημιουργική προσφορά του Κροάτη, ο οποίος έχει ήδη έξι ασίστ, ενώ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να έχει ακόμη περισσότερες.Όπως ανέφερε, η επιρροή του Μάγερ δεν περιορίζεται στις προσωπικές του επιδόσεις, αλλά έχει επηρεάσει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες της ΑΕΚ διαβάζουν τις φάσεις και αναζητούν τον συμπαίκτη που βρίσκεται σε καλύτερη θέση.Ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη ΛΑΣΚ, ο Κετσετζόγλου εξέφρασε την προσδοκία να εμφανιστεί και πάλι η δυνατή εντός έδρας εκδοχή της ΑΕΚ.

«Ελπίζουμε να δούμε μια ΑΕΚ... της Φιλαδέλφειας, όπως μας έχει δείξει φέτος ότι εμφανίζεται στους εντός έδρας αγώνες της», ανέφερε.



Τέλος, χαρακτήρισε σημαντικό τεστ το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς θεωρεί ότι εκεί θα φανεί αν η προβληματική εμφάνιση απέναντι στην Κηφισιά ήταν απλώς μια κακή παρένθεση.



«Το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης θα είναι πράγματι ένα μεγάλο τεστ για την ΑΕΚ και θα μας δείξει αν το ματς με την Κηφισιά ήταν μια κακή παρένθεση», κατέληξε.