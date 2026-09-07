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Νίκολιτς για το Champions League: Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, θα είμαστε ανταγωνιστικοί
Νίκολιτς για το Champions League: Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, θα είμαστε ανταγωνιστικοί
Ο τεχνικός της ΑΕΚ έστειλε το μήνυμά του για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League
Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη ΛΑΣΚ αύριο Τρίτη (8/9, 19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.
Η Ένωση θα είναι ανταγωνιστική και δεν πρόκειται να αλλάξει το στυλ και την τακτική της.
«Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με τη σκληρή δουλειά. Είμαστε εδώ και δεν θέλουμε να συμμετέχουμε απλά, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είναι απλό.
Είναι δυνατοί αντίπαλοι, όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο ειδικά στην έδρα μας. Έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να πάρουμε τη νίκη. Ξέρουμε τον αντίπαλο, γνωρίζω προσωπικά τον ιδιοκτήτη τους. Είναι ένα σοβαρό πρότζεκτ, τα αποτελέσματά τους δεν προέκυψαν από τύχη και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση» είπε αρχικά ο Νίκολιτς.
Για να προσθέσει: «Παίζουν 3-5-2 κυρίως, παίζουν επιθετικά, με γερμανικό στυλ, έχουν καλές αντεπιθέσεις και στατικές φάσεις. Όπως εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία τον αντίπαλο για νίκη, έτσι μας βλέπουν και αυτοί. Είναι τιμή μας να ξεκινάει η διοργάνωση από την έδρα μας. Είμαστε εδώ στη φάση της League Phase του Champions League, το αξίζουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί».
Για την υπόσχεση που μπορεί να δώσει στον κόσμο της ΑΕΚ ενόψει της συμμετοχής του Champions League: «Δεν θα δώσω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν λέω μεγάλα λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι πολύ σημαντικό να παίζεις στο ελίτ επίπεδο και να εκπροσωπείς την ΑΕΚ δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους μας να δουν την ομάδα στις κορυφαίες ομάδες. Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, έχουμε έρθει για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
Δεν γνωρίζω που θα φτάσουμε αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 ματς. Δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρουμε. Αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς και μπάτζετ δεν μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι πνεύμα και ποιότητα και το βλέπουμε στα αποδυτήρια. Σίγουρα δεν θα φύγουμε με μηδέν βαθμούς, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί».
Για το αν θα σκεφτόταν κάποια αλλαγή στην τακτική για το ματς με την ΛΑΣΚ: «Δεν θα αλλάξουμε την τακτική ή το στυλ μας. Είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών να είναι δικά μας παιχνίδια με τον δικό μας ρυθμό. Αν προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι; Θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι όπως απέναντι σε όλες τις ομάδες.
Υπάρχει ένα σκάουτινγκ του αντιπάλου, επιλέγουμε το προφίλ των παικτών που θέλουμε. Αν στην ίδια θέση π.χ. χρειάζεσαι εξτρέμ με διαφορετικό προφίλ ή κάτι άλλο σε άλλη θέση.
Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή ομάδα, τα αποτελέσματά της δεν είναι τυχαία. Το γνωρίζω το πρότζεκτ συνεπώς πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση. Θα είναι παιχνίδι υψηλής έντασης, με άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουν οργάνωση στις στατικές φάσεις και πρέπει να είμαστε στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».
Για την εμφάνιση κόντρα στον Άρη και το πρόγραμμα: «Είναι ακόμη η αρχή της σεζόν και εμείς θέλαμε ένα τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα. Μία λύση είναι να παίζεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Αυτό είναι το εύκολο. Όμως σε καμία ομάδα δεν αρέσει αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
Είναι απαιτητικό και δυναμικό, τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Ταξιδεύεις συνεχώς, κάποιες φορές και μέσα στη νύχτα. Πρέπει να ανακτάς την ψυχολογική και τη σωματική σου ενέργεια, να γεμίζεις τις μπαταρίες σου μέσα σε δύο ημέρες. Δεν είναι, όμως, αδύνατο.
Δεν μπορείς να βρίσκεσαι συνεχώς σε ανοδική πορεία. Θα υπάρξουν και σκαμπανεβάσματα, τα οποία δεν μπορείς να αποφύγεις.
Τώρα είμαστε στην αρχή, βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο και ως ομάδα μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε. Θα το βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαι ικανοποιημένος από την ομάδα μου και μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολο των παικτών που διαθέτω.
Είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύει το ποδόσφαιρο, λατρεύω τη δουλειά μου και αγαπώ τους παίκτες μου. Βλέπω πάντα τη θετική πλευρά τους. Ο καθένας έχει και αρνητικά στοιχεία, αλλά τα δουλεύουμε.
Εμείς επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Το είχα πει και πέρυσι ότι φέτος θα είναι ακόμη πιο δύσκολη χρονιά. Αλλά αυτό σημαίνει να βρίσκεσαι στην κορυφή. Πρέπει να παλεύεις για να παραμείνεις εκεί».
Για τον Λιούμπισιτς που θα παίξει ως αντίπαλος με τη φανέλα της ΛΑΣΚ: «Ο Λιούμπι ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι, υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν που βοήθησε πολύ, σκόραρε σε σερί ματς, ήταν στην ομάδα 2-3 χρόνια και είχε έναν backup ρόλο.
Η Ένωση θα είναι ανταγωνιστική και δεν πρόκειται να αλλάξει το στυλ και την τακτική της.
«Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με τη σκληρή δουλειά. Είμαστε εδώ και δεν θέλουμε να συμμετέχουμε απλά, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είναι απλό.
Είναι δυνατοί αντίπαλοι, όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο ειδικά στην έδρα μας. Έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να πάρουμε τη νίκη. Ξέρουμε τον αντίπαλο, γνωρίζω προσωπικά τον ιδιοκτήτη τους. Είναι ένα σοβαρό πρότζεκτ, τα αποτελέσματά τους δεν προέκυψαν από τύχη και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση» είπε αρχικά ο Νίκολιτς.
Για να προσθέσει: «Παίζουν 3-5-2 κυρίως, παίζουν επιθετικά, με γερμανικό στυλ, έχουν καλές αντεπιθέσεις και στατικές φάσεις. Όπως εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία τον αντίπαλο για νίκη, έτσι μας βλέπουν και αυτοί. Είναι τιμή μας να ξεκινάει η διοργάνωση από την έδρα μας. Είμαστε εδώ στη φάση της League Phase του Champions League, το αξίζουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί».
Για την υπόσχεση που μπορεί να δώσει στον κόσμο της ΑΕΚ ενόψει της συμμετοχής του Champions League: «Δεν θα δώσω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν λέω μεγάλα λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι πολύ σημαντικό να παίζεις στο ελίτ επίπεδο και να εκπροσωπείς την ΑΕΚ δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους μας να δουν την ομάδα στις κορυφαίες ομάδες. Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, έχουμε έρθει για να είμαστε ανταγωνιστικοί.
Δεν γνωρίζω που θα φτάσουμε αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 ματς. Δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρουμε. Αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς και μπάτζετ δεν μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι πνεύμα και ποιότητα και το βλέπουμε στα αποδυτήρια. Σίγουρα δεν θα φύγουμε με μηδέν βαθμούς, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί».
Για το αν θα σκεφτόταν κάποια αλλαγή στην τακτική για το ματς με την ΛΑΣΚ: «Δεν θα αλλάξουμε την τακτική ή το στυλ μας. Είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών να είναι δικά μας παιχνίδια με τον δικό μας ρυθμό. Αν προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι; Θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι όπως απέναντι σε όλες τις ομάδες.
Υπάρχει ένα σκάουτινγκ του αντιπάλου, επιλέγουμε το προφίλ των παικτών που θέλουμε. Αν στην ίδια θέση π.χ. χρειάζεσαι εξτρέμ με διαφορετικό προφίλ ή κάτι άλλο σε άλλη θέση.
Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή ομάδα, τα αποτελέσματά της δεν είναι τυχαία. Το γνωρίζω το πρότζεκτ συνεπώς πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση. Θα είναι παιχνίδι υψηλής έντασης, με άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουν οργάνωση στις στατικές φάσεις και πρέπει να είμαστε στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».
Για την εμφάνιση κόντρα στον Άρη και το πρόγραμμα: «Είναι ακόμη η αρχή της σεζόν και εμείς θέλαμε ένα τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα. Μία λύση είναι να παίζεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Αυτό είναι το εύκολο. Όμως σε καμία ομάδα δεν αρέσει αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
Είναι απαιτητικό και δυναμικό, τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Ταξιδεύεις συνεχώς, κάποιες φορές και μέσα στη νύχτα. Πρέπει να ανακτάς την ψυχολογική και τη σωματική σου ενέργεια, να γεμίζεις τις μπαταρίες σου μέσα σε δύο ημέρες. Δεν είναι, όμως, αδύνατο.
Δεν μπορείς να βρίσκεσαι συνεχώς σε ανοδική πορεία. Θα υπάρξουν και σκαμπανεβάσματα, τα οποία δεν μπορείς να αποφύγεις.
Τώρα είμαστε στην αρχή, βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο και ως ομάδα μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε. Θα το βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαι ικανοποιημένος από την ομάδα μου και μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολο των παικτών που διαθέτω.
Είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύει το ποδόσφαιρο, λατρεύω τη δουλειά μου και αγαπώ τους παίκτες μου. Βλέπω πάντα τη θετική πλευρά τους. Ο καθένας έχει και αρνητικά στοιχεία, αλλά τα δουλεύουμε.
Εμείς επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Το είχα πει και πέρυσι ότι φέτος θα είναι ακόμη πιο δύσκολη χρονιά. Αλλά αυτό σημαίνει να βρίσκεσαι στην κορυφή. Πρέπει να παλεύεις για να παραμείνεις εκεί».
Για τον Λιούμπισιτς που θα παίξει ως αντίπαλος με τη φανέλα της ΛΑΣΚ: «Ο Λιούμπι ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι, υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν που βοήθησε πολύ, σκόραρε σε σερί ματς, ήταν στην ομάδα 2-3 χρόνια και είχε έναν backup ρόλο.
Αυτός ζήτησε από εμάς να του επιτρέψουμε να φύγει για να έχει μεγαλύτερο ρόλο, απολύτως εύλογο, η μοίρα τον φέρνει να παίξει απέναντι στην ομάδα του, του εύχομαι ότι καλύτερο στην καριέρα του, εκτός από αύριο».
Βάργκα: Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε κίνητρο
Τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος φορ έκανε αναφορά και στο πέναλτι που είχε χάσει στον τελικό του Superbet Super Cup με τον ΟΦΗ.
Σε ερώτηση για την κατάσταση που βρίσκεται: «Είμαι σε καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό ματς».
Για τις απαιτήσεις από το ματς με την ΛΑΣΚ: «Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Για το πόσο καλά γνωρίζει την αντίπαλο της ΑΕΚ: «Φυσικά, έπαιζα πολλά χρόνια στην Αυστρία, θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».
Βάργκα: Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε κίνητρο
Τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος φορ έκανε αναφορά και στο πέναλτι που είχε χάσει στον τελικό του Superbet Super Cup με τον ΟΦΗ.
Σε ερώτηση για την κατάσταση που βρίσκεται: «Είμαι σε καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό ματς».
Για τις απαιτήσεις από το ματς με την ΛΑΣΚ: «Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Για το πόσο καλά γνωρίζει την αντίπαλο της ΑΕΚ: «Φυσικά, έπαιζα πολλά χρόνια στην Αυστρία, θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».
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