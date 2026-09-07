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Φιορεντίνα: Ο Φάμπιο Γκρόσο η πρώτη απόλυση προπονητή στο Big-5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
Φιορεντίνα: Ο Φάμπιο Γκρόσο η πρώτη απόλυση προπονητή στο Big-5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
Ο Ιταλός τεχνικός πλήρωσε το μάρμαρο για την κακή εκκίνηση των βιόλα στη Serie A και τις τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς - Αντικαταστάτης του ο... προκάτοχος του Πάολο Βανόλι
Περίπου δύο μήνες διήρκησε η προπονητική θητεία του Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Φιορεντίνα.
Ο παλαίμαχος αριστερός μπακ, ο οποίος ήταν ο ήρωας της Εθνικής Ιταλίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006 (είχε σκοράρει στην παράταση του ημιτελικού κόντρα στη Γερμανία και ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι του τελικού κόντρα στη Γαλλία) αν και αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα έπαιρνε μια παράταση μέχρι τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, τελικά αποφασίστηκε να αποχωρήσει άμεσα με την ομάδα να είναι στην τελευταία θέση της Serie A.
Η μεταμεσονύχτια συνάντηση του με τον αθλητικό διευθυντή Φάμπιο Παρατίτσι, προκάλεσε την οριστική ρήξη με τον Γκρόσο να γίνεται ο πρώτος προπονητής που χάνει τη δουλειά του σε κάποιο από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματς (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία).
Όσον αφορά τον διάδοχο του, αυτός θα είναι ο Πάολο Βανόλι ο οποίος πέρσι είχε αναλάβει τους βιόλα στην τελευταία θέση και τους οδήγησε στην παραμονή και τώρα καλείται και πάλι να αναλάβει τον ρόλο του σωτήρα.
Ο παλαίμαχος αριστερός μπακ, ο οποίος ήταν ο ήρωας της Εθνικής Ιταλίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006 (είχε σκοράρει στην παράταση του ημιτελικού κόντρα στη Γερμανία και ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι του τελικού κόντρα στη Γαλλία) αν και αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα έπαιρνε μια παράταση μέχρι τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, τελικά αποφασίστηκε να αποχωρήσει άμεσα με την ομάδα να είναι στην τελευταία θέση της Serie A.
Η μεταμεσονύχτια συνάντηση του με τον αθλητικό διευθυντή Φάμπιο Παρατίτσι, προκάλεσε την οριστική ρήξη με τον Γκρόσο να γίνεται ο πρώτος προπονητής που χάνει τη δουλειά του σε κάποιο από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματς (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία).
Όσον αφορά τον διάδοχο του, αυτός θα είναι ο Πάολο Βανόλι ο οποίος πέρσι είχε αναλάβει τους βιόλα στην τελευταία θέση και τους οδήγησε στην παραμονή και τώρα καλείται και πάλι να αναλάβει τον ρόλο του σωτήρα.
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