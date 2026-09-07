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Ολυμπιακός: Στην Ντουμπάι ο Τόμας Γουόκαπ
Ολυμπιακός: Στην Ντουμπάι ο Τόμας Γουόκαπ
Ολοκληρώθηκε η παρουσία του στον Ολυμπιακό, καθώς ο διεθνής γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα από τα ΗΑΕ
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Τόμας Γουόκαπ, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία με την Dubai Basketball και να αποχαιρετά τον διεθνή γκαρντ μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας.
Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, καθώς ο διεθνής γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους, ευχαριστώντας τον Γουόκαπ για την προσφορά του στην ομάδα και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις επιτυχίες που κατακτήθηκαν κατά την πενταετή παρουσία του στο ΣΕΦ.
Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων.
Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του.
Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.
Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague.
Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, καθώς ο διεθνής γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους, ευχαριστώντας τον Γουόκαπ για την προσφορά του στην ομάδα και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις επιτυχίες που κατακτήθηκαν κατά την πενταετή παρουσία του στο ΣΕΦ.
Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του.
Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.
Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague.
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