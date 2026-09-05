Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε επίσημα τον Τάσο Μπακασέτα και ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη μεταγραφή
SPORTS
Παναθηναϊκός ΑΠΟΕΛ Τάσος Μπακασέτας

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε επίσημα τον Τάσο Μπακασέτα και ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη μεταγραφή

Ο διεθνής άσος αποχώρησε από τους πράσινους και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε επίσημα τον Τάσο Μπακασέτα και ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη μεταγραφή
Ο Τάσος Μπακασέτας αποχώρησε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. 

Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν τον διεθνή άσο και τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του. 

«Σε ευχαριστούμε για όλα, Τάσο. Για την προσφορά σου και για την παρουσία σου ως αρχηγός του Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας σου. Once a Green always a Green» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους. 

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του 33χρονου μεσοεπιθετικού θα είναι ο ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα από την Κύπρο ανακοίνωσε τη μεταγραφή. 

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει τη συμφωνία μεταγραφής με τον Παναθηναϊκό για τον Ελλαδίτη διεθνή ποδοσφαιριστή, Τάσο Μπακασέτα.

Ο Τάσος Μπακασέτας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχοντας καταγράψει μια σπουδαία και πολυετή πορεία σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο, στα πρωταθλήματα Ελλάδας και Τουρκίας κατακτώντας τίτλους και καταγράφοντας σημαντικές ατομικές διακρίσεις.

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Παράλληλα, αποτελεί επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, της οποίας είναι αρχηγός, μετρώντας 82 συμμετοχές με 19 γκολ έχοντας σημαντική παρουσία με το εθνόσημο.

Καλωσορίζουμε τον Τάσο Μπακασέτα στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».


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