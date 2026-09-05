Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε επίσημα τον Τάσο Μπακασέτα και ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τη μεταγραφή

Σε ευχαριστούμε για όλα, Τάσο.



Για την προσφορά σου και για την παρουσία σου ως αρχηγός του Παναθηναϊκού.



Καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας σου.



Once a Green always a Green ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/BGQIf7PS7S