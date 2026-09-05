Στην Κύπρο για να υπογράψει στον ΑΠΟΕΛ ο Μπακασέτας
SPORTS
Τάσος Μπακασέτας Παναθηναϊκός

Στην Κύπρο για να υπογράψει στον ΑΠΟΕΛ ο Μπακασέτας

Ο Έλληνας επιθετικός μέσος και πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει συμφωνήσει με τους «πράσινους» για να πάρει την... ελευθέρας του

Στην Κύπρο για να υπογράψει στον ΑΠΟΕΛ ο Μπακασέτας
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Σε κυπριακό έδαφος βρίσκεται πλέον ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό έχοντας ήδη δώσει τα χέρια με τον ΑΠΟΕΛ για να συνεχίσει την καριέρα του στη νησί της Αφροδίτης.

Ο Έλληνας επιθετικός μέσος και πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει συμφωνήσει με τους «πράσινους» για να πάρει την... ελευθέρας του λύνοντας το μεταξύ τους συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, παίρνοντας και μία καλή αποζημίωση για να καλύψει τη διαφορά με τα χρήματα που θα λάβει από τους Κύπριους.

Υπενθυμίζουμε πως ο Τάσος Μπακασέτας πέρασε 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό παίζοντας σε 100 παιχνίδια κατά τα οποία σκόραρε 20 γκολ κι έδωσε 10 ασίστ στα περίπου 7 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι ενώ διατέλεσε και πρώτος αρχηγός της ομάδας.

Με τον ερχομό του Τζέικομπ Νίστρουπ τέθηκε εκτός, έπειτα από απόφαση του Δανού προπονητή κι έτσι αποφασίστηκε και από τις δύο πλευρές να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τη διοίκηση του «τριφυλλιού» να διασφαλίζει πως δεν θα χάσει ούτε... ευρώ από το τρέχον συμβόλαιό του τιμώντας έτσι για την προσφορά του στο κλαμπ.
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