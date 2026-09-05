Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών για τη φετινή σεζόν, το 28 πήρε ο Γιαμπουσέλε, το 93 ο Φαλ
Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών για τη φετινή σεζόν, το 28 πήρε ο Γιαμπουσέλε, το 93 ο Φαλ
Ο Φρανσίσκο επέλεξε το 3, ο Μπαντιό το 7 και ο Μπόνγκα το 32
Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστά τα νούμερα που επέλεξαν στις φανέλες τους οι παίκτες για τη φετινή σεζόν.
Από τους νέους ο Φρανσίσκο πήρε το 3, αυτό που είχε δηλαδή και πέρυσι στην Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο Μπράνκου Μπάντιο επέλεξε το 7, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το 28, νούμερο που είχε τόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και στο ΝΒΑ.
Ο Ίζακ Μπόνγκα διάλεξε το 32 και ο Μουστάφα Φαλ πήρε το 93, νούμερο που είχε και στην εθνική Γαλλίας.
Σε αλλαγή προχώρησε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που άφησε το 5 για το 0, νούμερο που είχε πέρυσι ο Τι Τζέι Σορτς.
Αναλυτικά τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-27
0. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
3. Σιλβέν Φρανσίσκο
6. Δημήτρης Μωραίτης
7. Μπράνκου Μπάντιο
10. Κώστας Σλούκας
11. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
12. Ιάσωνας Βαρβαρίτης
17. Νίκος Ρογκαβόπουλος
Από τους νέους ο Φρανσίσκο πήρε το 3, αυτό που είχε δηλαδή και πέρυσι στην Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο Μπράνκου Μπάντιο επέλεξε το 7, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το 28, νούμερο που είχε τόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και στο ΝΒΑ.
Ο Ίζακ Μπόνγκα διάλεξε το 32 και ο Μουστάφα Φαλ πήρε το 93, νούμερο που είχε και στην εθνική Γαλλίας.
Σε αλλαγή προχώρησε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που άφησε το 5 για το 0, νούμερο που είχε πέρυσι ο Τι Τζέι Σορτς.
Αναλυτικά τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-27
0. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
3. Σιλβέν Φρανσίσκο
6. Δημήτρης Μωραίτης
7. Μπράνκου Μπάντιο
10. Κώστας Σλούκας
11. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
12. Ιάσωνας Βαρβαρίτης
17. Νίκος Ρογκαβόπουλος
22. Τζέριαν Γκραντ
24. Γιάννης Κουζέλογλου
25. Κέντρικ Ναν
26. Ματίας Λεσόρ
28. Γκέρσον Γιαμπουσέλε
32. Ίζακ Μπόνγκα
41. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
44. Ντίνος Μήτογλου
72. Λευτέρης Μαντζούκας
93. Μουστάφα Φαλ
24. Γιάννης Κουζέλογλου
25. Κέντρικ Ναν
26. Ματίας Λεσόρ
28. Γκέρσον Γιαμπουσέλε
32. Ίζακ Μπόνγκα
41. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
44. Ντίνος Μήτογλου
72. Λευτέρης Μαντζούκας
93. Μουστάφα Φαλ
Our final ROSTER for the 2026-2027 season is set! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2026
Are you READY #PAOFans? 💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/5SEfiUAJML
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