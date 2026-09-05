Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών για τη φετινή σεζόν, το 28 πήρε ο Γιαμπουσέλε, το 93 ο Φαλ

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία