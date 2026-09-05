Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών για τη φετινή σεζόν, το 28 πήρε ο Γιαμπουσέλε, το 93 ο Φαλ
SPORTS
Παναθηναϊκός Γκερσόν Γιαμπουσέλε Σιλβέιν Φρανσίσκο Μουσταφά Φαλ

Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών για τη φετινή σεζόν, το 28 πήρε ο Γιαμπουσέλε, το 93 ο Φαλ

Ο Φρανσίσκο επέλεξε το 3, ο Μπαντιό το 7 και ο Μπόνγκα το 32

Παναθηναϊκός: Τα νούμερα στις φανέλες των παικτών για τη φετινή σεζόν, το 28 πήρε ο Γιαμπουσέλε, το 93 ο Φαλ
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Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστά τα νούμερα που επέλεξαν στις φανέλες τους οι παίκτες για τη φετινή σεζόν. 

Από τους νέους ο Φρανσίσκο πήρε το 3, αυτό που είχε δηλαδή και πέρυσι στην Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο Μπράνκου Μπάντιο επέλεξε το 7, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε το 28, νούμερο που είχε τόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και στο ΝΒΑ.

Ο Ίζακ Μπόνγκα διάλεξε το 32 και ο Μουστάφα Φαλ πήρε το 93, νούμερο που είχε και στην εθνική Γαλλίας.

Σε αλλαγή προχώρησε και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που άφησε το 5 για το 0, νούμερο που είχε πέρυσι ο Τι Τζέι Σορτς.

Αναλυτικά τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-27

0. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
3. Σιλβέν Φρανσίσκο
6. Δημήτρης Μωραίτης
7. Μπράνκου Μπάντιο
Κλείσιμο
10. Κώστας Σλούκας
11. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
12. Ιάσωνας Βαρβαρίτης
17. Νίκος Ρογκαβόπουλος
22. Τζέριαν Γκραντ
24. Γιάννης Κουζέλογλου
25. Κέντρικ Ναν
26. Ματίας Λεσόρ
28. Γκέρσον Γιαμπουσέλε
32. Ίζακ Μπόνγκα
41. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
44. Ντίνος Μήτογλου
72. Λευτέρης Μαντζούκας
93. Μουστάφα Φαλ

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