Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Ολυμπιακός: Εκτός λόγω ενοχλήσεων στον αγώνα για το παιχνίδι με τη Φενέρ ο Βεζένκοφ
Ολυμπιακός: Εκτός λόγω ενοχλήσεων στον αγώνα για το παιχνίδι με τη Φενέρ ο Βεζένκοφ
Από το παιχνίδι με τη Φενέρ στο Ηράκλειο θα απουσιάσουν και οι Μιλουτίνοφ, Μοντέρο
Χωρίς τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο θα παραταχθεί κόντρα στη Φενέρ (4.9, 21:00) ο Ολυμπιακός στο πρώτο του παιχνίδι στο CRETE IBT 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε εκτός αφού έχει ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα ενώ ο Μιλουτίνοφ και ο Μοντέρο θα ξεκουραστούν αφού είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.
Τόσο η Φενέρ όσο και ο Ολυμπιακός θα κατεβάσουν 13 παίκτες.
Η 13αδα του Ολυμπιακού
3-Γουόρντ
9-Πλώτας
10-Παπάς
11-Μακ Ιντάιρ
21-Νετζηπογλου
22-Ντόρσει
24-Εντιαγέ
29-Καραγιαννίδης
34-Τζόσεφ
42-Ντάνστον
Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε εκτός αφού έχει ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα ενώ ο Μιλουτίνοφ και ο Μοντέρο θα ξεκουραστούν αφού είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.
Τόσο η Φενέρ όσο και ο Ολυμπιακός θα κατεβάσουν 13 παίκτες.
Η 13αδα του Ολυμπιακού
3-Γουόρντ
9-Πλώτας
10-Παπάς
11-Μακ Ιντάιρ
21-Νετζηπογλου
22-Ντόρσει
24-Εντιαγέ
29-Καραγιαννίδης
34-Τζόσεφ
42-Ντάνστον
45-Χολ
88-Τζόουνς
94-Φουρνιέ
88-Τζόουνς
94-Φουρνιέ
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