Ολυμπιακός: Εκτός λόγω ενοχλήσεων στον αγώνα για το παιχνίδι με τη Φενέρ ο Βεζένκοφ
SPORTS
Ολυμπιακός Φενέρ Σάσα Βεζένκοφ

Ολυμπιακός: Εκτός λόγω ενοχλήσεων στον αγώνα για το παιχνίδι με τη Φενέρ ο Βεζένκοφ

Από το παιχνίδι με τη Φενέρ στο Ηράκλειο θα απουσιάσουν και οι Μιλουτίνοφ, Μοντέρο

Ολυμπιακός: Εκτός λόγω ενοχλήσεων στον αγώνα για το παιχνίδι με τη Φενέρ ο Βεζένκοφ
Χωρίς τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο θα παραταχθεί κόντρα στη Φενέρ (4.9, 21:00) ο Ολυμπιακός στο πρώτο του παιχνίδι στο CRETE IBT 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε εκτός αφού έχει ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα ενώ ο Μιλουτίνοφ και ο Μοντέρο θα ξεκουραστούν αφού είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες.

Τόσο η Φενέρ όσο και ο Ολυμπιακός θα κατεβάσουν 13 παίκτες. 

Η 13αδα του Ολυμπιακού

3-Γουόρντ
9-Πλώτας
10-Παπάς
11-Μακ Ιντάιρ
21-Νετζηπογλου
22-Ντόρσει
Κλείσιμο
24-Εντιαγέ
29-Καραγιαννίδης
34-Τζόσεφ 
42-Ντάνστον
45-Χολ
88-Τζόουνς 
94-Φουρνιέ

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