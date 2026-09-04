Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Ρογκαβόπουλος που αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με το Μαρούσι
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Ρογκαβόπουλος που αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με το Μαρούσι
Ο 25χρονος ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί
Μετά τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Παναθηναϊκό και με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
Ο 25χρονος άσος υπέστη θλάση στην φιλική αναμέτρηση των πρασίνων με το Μαρούσι στο κλειστό το Αγίου Θωμά.
Ο Ρογκαβόπουλος, όπως έγινε γνωστό, υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Ο παίκτης πάντως, ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.
Ο 25χρονος άσος υπέστη θλάση στην φιλική αναμέτρηση των πρασίνων με το Μαρούσι στο κλειστό το Αγίου Θωμά.
Ο Ρογκαβόπουλος, όπως έγινε γνωστό, υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Ο παίκτης πάντως, ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.
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