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Θύρα 4: «Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»
Θύρα 4: «Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν σε ζητήματα που αφορούν το σύλλογο, όπως το νέο γήπεδο και η πώληση Κωνσταντέλια
Με μεγάλη σε έκταση ανάρτηση στο instagram η Θύρα 4 αναφέρεται στα ζητήματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ.
Το θέμα του νέου γηπέδου, την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον Ιβάν Σαββίδη: «Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος» τονίζεται σε σημείο της ανακοίνωσης.
Κάνοντας έναν απολογισμό της εποχής Σαββίδη, η Θύρα 4 αναφέρει: «Γι’ αυτό η θέση μας είναι καθαρή. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με διαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές της και να τεθεί μια λογική, πραγματική τιμή πώλησης για όσα πράγματι του ανήκουν.
Χωρίς παράλογες απαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια και χωρίς προσπάθεια να κοστολογηθεί ως προσωπική περιουσία κανενός ό,τι ανήκει στον ίδιο τον Σύλλογο».
Στο ζήτημα του νέου γηπέδου, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τονίζουν: «Ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε δια ζώσης από την ομάδα επί περίπου πεντέμισι χρόνια και εμφανίστηκε ξανά όταν το γηπεδικό βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων. Οι εντυπωσιακές αφίξεις, τα ελικόπτερα, τα σπαθιά, τα βίντεο και οι επικοινωνιακές παραγωγές μπορεί να δημιουργούν εικόνα, αλλά η αλήθεια είναι πάντα αμείληκτη και πολύ πιο απλή: ένα έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων δεν χτίζεται με συμβολισμούς. Χτίζεται με κεφάλαια, εγγυήσεις, συγκεκριμένες συμβάσεις, όραμα».
Για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, μεταξύ άλλων, αναφέρουν: «Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλέα εκδοχή του ίδιου μοντέλου: αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος ο Σύλλογος εδώ και δεκαετίες να γίνει το σύμβολο μιας νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό».
Το θέμα του νέου γηπέδου, την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον Ιβάν Σαββίδη: «Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος» τονίζεται σε σημείο της ανακοίνωσης.
Κάνοντας έναν απολογισμό της εποχής Σαββίδη, η Θύρα 4 αναφέρει: «Γι’ αυτό η θέση μας είναι καθαρή. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με διαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές της και να τεθεί μια λογική, πραγματική τιμή πώλησης για όσα πράγματι του ανήκουν.
Χωρίς παράλογες απαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια και χωρίς προσπάθεια να κοστολογηθεί ως προσωπική περιουσία κανενός ό,τι ανήκει στον ίδιο τον Σύλλογο».
Στο ζήτημα του νέου γηπέδου, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τονίζουν: «Ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε δια ζώσης από την ομάδα επί περίπου πεντέμισι χρόνια και εμφανίστηκε ξανά όταν το γηπεδικό βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων. Οι εντυπωσιακές αφίξεις, τα ελικόπτερα, τα σπαθιά, τα βίντεο και οι επικοινωνιακές παραγωγές μπορεί να δημιουργούν εικόνα, αλλά η αλήθεια είναι πάντα αμείληκτη και πολύ πιο απλή: ένα έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων δεν χτίζεται με συμβολισμούς. Χτίζεται με κεφάλαια, εγγυήσεις, συγκεκριμένες συμβάσεις, όραμα».
Για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, μεταξύ άλλων, αναφέρουν: «Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλέα εκδοχή του ίδιου μοντέλου: αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος ο Σύλλογος εδώ και δεκαετίες να γίνει το σύμβολο μιας νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό».
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