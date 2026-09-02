The Football Show: Στα ερυθρόλευκα ο Πουέρτα, θρίλερ με Ουναΐ, στη Χαλ ο Μουζακίτης
The Football Show: Στα ερυθρόλευκα ο Πουέρτα, θρίλερ με Ουναΐ, στη Χαλ ο Μουζακίτης
Ο UEFA Media Consultant, Ανδρέας Δημάτος, αναλύει τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη - Παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας
UPD:
Στο The Football Show By Stoiximan της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:
Στο «The Football Show» By Stoiximan της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:
Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Πουέρτα, φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ η μεταγραφή
«Τρέχει» για εξτρέμ ο Ολυμπιακός
Πιέζει για να αποσπάσει την υπογραφή του Ουναΐ ο Παναθηναϊκός
Ο UEFA Media Consultant, Ανδρέας Δημάτος, αναλύει τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη χώρα
Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Στο «The Football Show» By Stoiximan της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:
Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Πουέρτα, φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ η μεταγραφή
«Τρέχει» για εξτρέμ ο Ολυμπιακός
Πιέζει για να αποσπάσει την υπογραφή του Ουναΐ ο Παναθηναϊκός
Ο UEFA Media Consultant, Ανδρέας Δημάτος, αναλύει τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη χώρα
Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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