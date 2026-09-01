Σερέτης στο «The Football Show»: Θρίλερ με Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, ανοιχτό μέτωπο και για την απόκτηση στόπερ

Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σερέτη για τονστην εκπομπή «» τουεπικεντρώθηκε στα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα των «πράσινων» και στις αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν άμεσα.Η υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ παραμένει περίπλοκη, χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στη σημερινή ημέρα. Ωστόσο, εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει να τον αποκτήσει, όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να κλείσει τη συμφωνία άμεσα, καθώς υπάρχει και η πίεση της προθεσμίας για την ευρωπαϊκή λίστα, η οποία εκπνέει αύριο το βράδυ.Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η περίπτωση του Ουναΐ, θεωρείται βέβαιο ότι οι «πράσινοι» θα κινηθούν για άλλον ποδοσφαιριστή στην ίδια θέση.Παράλληλα, δεύτερο ανοιχτό μεταγραφικό μέτωπο αφορά την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η περίπτωση του Κρίστιανσεν παραμένει στο προσκήνιο, χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορεί κανείς να θεωρήσει δεδομένη την έκβασή της.Ανοιχτό παραμένει επίσης το ενδεχόμενο μιας τρίτης μεταγραφής στη μεσαία γραμμή, αν και οι πιθανότητες για την απόκτηση ενός παίκτη που θα μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις «6» και «8» εμφανίζονται μικρότερες. Αντίθετα, το ενδεχόμενο μεταγραφής εξτρέμ θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.Σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις, δεν αποκλείεται ο Τάσος Μπακασέτας να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, εξέλιξη που θα αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο υπάρχον ρόστερ.Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Ζαρουρί, η κατάσταση του οποίου άλλαξε πολύ γρήγορα. Από βασική επιλογή στο ξεκίνημα, ο παίκτης έχει πλέον βρεθεί πλήρως εκτός πλάνων.