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Γερμανία κατά Κίνας για αθέμιτο ανταγωνισμό: Στο στόχαστρο ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
Γερμανία κατά Κίνας για αθέμιτο ανταγωνισμό: Στο στόχαστρο ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερων δασμών και νέων όρων για συμπαραγωγή
Στροφή προς αυστηρότερη εμπορική πολιτική απέναντι στην Κίνα προανήγγειλε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο υψηλότερων δασμών. Το Βερολίνο εκφράζει ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για πρακτικές του Πεκίνου τις οποίες θεωρεί αθέμιτες, με την αυτοκινητοβιομηχανία να βρίσκεται στο επίκεντρο.
«Αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε σύγκρουση», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ, προσθέτοντας ωστόσο ότι «όταν βλέπουμε ότι η Κίνα δεν τηρεί τους κανόνες, πρέπει να τοποθετηθούμε διαφορετικά».
Ο πολιτικός των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), ο οποίος είναι παράλληλα αντικαγκελάριος στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο της BMW στο Σπάρτανμπεργκ, στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.
Παράλληλα, έθεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαιτείται συμπαραγωγή, με ευρωπαϊκό πλειοψηφικό έλεγχο στα εταιρικά σχήματα, καθώς και εγγυήσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Η ανησυχία για τον ανταγωνισμό από την Κίνα εντείνεται εδώ και καιρό στη Γερμανία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο για τη γερμανική οικονομία κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν το Πεκίνο για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, επικαλούμενες τις μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις προς κινεζικές επιχειρήσεις, την υπερπαραγωγή και την πώληση προϊόντων σε τιμές ντάμπινγκ.
Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια και δυσχέρειες στην πρόσβασή τους στην κινεζική αγορά.
«Αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε σύγκρουση», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ, προσθέτοντας ωστόσο ότι «όταν βλέπουμε ότι η Κίνα δεν τηρεί τους κανόνες, πρέπει να τοποθετηθούμε διαφορετικά».
Ο πολιτικός των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), ο οποίος είναι παράλληλα αντικαγκελάριος στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο της BMW στο Σπάρτανμπεργκ, στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.
Υψηλότεροι δασμοί και όροι για συμπαραγωγήΗ σκληρότερη στάση που εξετάζει η Γερμανία θα μπορούσε, σύμφωνα με τον Κλινγκμπάιλ, να περιλαμβάνει υψηλότερους δασμούς, ιδιαίτερα στα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Παράλληλα, έθεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαιτείται συμπαραγωγή, με ευρωπαϊκό πλειοψηφικό έλεγχο στα εταιρικά σχήματα, καθώς και εγγυήσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Η ανησυχία για τον ανταγωνισμό από την Κίνα εντείνεται εδώ και καιρό στη Γερμανία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο για τη γερμανική οικονομία κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν το Πεκίνο για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, επικαλούμενες τις μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις προς κινεζικές επιχειρήσεις, την υπερπαραγωγή και την πώληση προϊόντων σε τιμές ντάμπινγκ.
Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια και δυσχέρειες στην πρόσβασή τους στην κινεζική αγορά.
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