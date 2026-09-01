Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μουζακίτη στη Χαλ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, με τις διαδικασίες να «τρέχουν» προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν από το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία.



Μάλιστα, ο διεθνής μέσος πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, ώστε να εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος και η Χαλ να προλάβει το αποψινό (1/9) deadline.



Πλέον απομένουν τα τελευταία διαδικαστικά βήματα για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Μουζακίτη στην αγγλική ομάδα.



Στην Αγγλία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μεταγραφή θα κοστίσει 15-20 εκατ. λίρες.