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ΑΕΚ: Αρχίζει η διάθεση του League Phase Pass για τα παιχνίδια του Champions League, αναλυτικά οι τιμές
ΑΕΚ: Αρχίζει η διάθεση του League Phase Pass για τα παιχνίδια του Champions League, αναλυτικά οι τιμές
H ΠΑΕ ΑΕΚ έβγαλε σε κυκλοφορία ενιαίο εισιτήριο για τους εντός έδρας αγώνες του Champions League
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι αρχίζει η διάθεση του League Phase Pass, του ενιαίου εισιτηρίου που αφορά τους τέσσερις εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στη League Phase του UEFA Champions League.
Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 θα λάβουν e-mail, το οποίο θα περιλαμβάνει το link για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Το εν λόγω link θα παραμείνει ενεργό μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.
Με την απόκτηση του League Phase Pass, εξασφαλίζετε την παρουσία σας και στους τέσσερις αγώνες της ομάδας μας στη League Phase, δηλαδή στα εξής ματς:
• ΑΕΚ FC – LASK (8/9 - 19:45)
• ΑΕΚ FC – REAL MADRID C.F. (4/11 - 19:45)
• ΑΕΚ FC – GALATASARAY A.S. (8/12 - 22:00)
• ΑΕΚ FC – AS ROMA (19/1 - 22:00)
Το League Phase Pass δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης της ίδιας θέσης στο γήπεδο και για τις τέσσερις εντός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ΑΕΚ, με προνομιακή έκπτωση 25%.
Σας περιμένουμε όλους στο πλευρό της ομάδας μας, για να ζήσουμε μαζί μοναδικές ευρωπαϊκές στιγμές και να στηρίξουμε την ΑΕΚ στη μεγάλη της προσπάθεια στη League Phase του UEFA Champions League!
Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη LASK
Η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τη LASK για το ευρύ κοινό θα αρχίσει την Παρασκευή 4 Σεπτέμβριου στις 16:00 το μεσημέρι.
Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 θα λάβουν e-mail, το οποίο θα περιλαμβάνει το link για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Το εν λόγω link θα παραμείνει ενεργό μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.
Με την απόκτηση του League Phase Pass, εξασφαλίζετε την παρουσία σας και στους τέσσερις αγώνες της ομάδας μας στη League Phase, δηλαδή στα εξής ματς:
• ΑΕΚ FC – LASK (8/9 - 19:45)
• ΑΕΚ FC – REAL MADRID C.F. (4/11 - 19:45)
• ΑΕΚ FC – GALATASARAY A.S. (8/12 - 22:00)
• ΑΕΚ FC – AS ROMA (19/1 - 22:00)
Το League Phase Pass δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης της ίδιας θέσης στο γήπεδο και για τις τέσσερις εντός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ΑΕΚ, με προνομιακή έκπτωση 25%.
Σας περιμένουμε όλους στο πλευρό της ομάδας μας, για να ζήσουμε μαζί μοναδικές ευρωπαϊκές στιγμές και να στηρίξουμε την ΑΕΚ στη μεγάλη της προσπάθεια στη League Phase του UEFA Champions League!
Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη LASK
Η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τη LASK για το ευρύ κοινό θα αρχίσει την Παρασκευή 4 Σεπτέμβριου στις 16:00 το μεσημέρι.
Παρακαλούνται οι κάτοχοι διαρκείας να ελέγξουν έγκαιρα το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της θέσης τους. Έπειτα από την ολοκλήρωση της προθεσμίας για την αγορά του πακέτου League Phase Pass η διάθεση των εισιτηρίων για τα παιχνίδια θα είναι ελεύθερη, καθώς δεν θα υπάρξει προτεραιότητα για τους κατόχους διαρκείας σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
Υπενθυμίζουμε ότι:
• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.
• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.
• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.
Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.
Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.
Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.
Υπενθυμίζουμε ότι:
• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.
• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.
• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.
Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.
Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.
Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.
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