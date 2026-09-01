ΑΕΚ: Αρχίζει η διάθεση του League Phase Pass για τα παιχνίδια του Champions League, αναλυτικά οι τιμές

Παρακαλούνται οι κάτοχοι διαρκείας να ελέγξουν έγκαιρα το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της θέσης τους. Έπειτα από την ολοκλήρωση της προθεσμίας για την αγορά του πακέτου League Phase Pass η διάθεση των εισιτηρίων για τα παιχνίδια θα είναι ελεύθερη, καθώς δεν θα υπάρξει προτεραιότητα για τους κατόχους διαρκείας σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.Υπενθυμίζουμε ότι:• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.