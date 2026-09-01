Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Βίντεο από το σημείο που σημειώθηκε το δυστύχημα - Έρευνες από την Τροχαία για τα ακριβή αίτια του τροχαίου
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 όταν η μία μηχανή, στην οποία επέβαιναν μια 27χρονη και μια ακόμη γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, κινούμενη επί της οδού Βραϊλά με κατεύθυνση προς λεωφόρο Αλεξάνδρας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή η οποία κινείτο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων και την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος.
Αφού τα δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη συνέχεια προσέκρουσαν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας με αποτέλεσμα και οι τρείς να τραυματιστούν θανάσιμα.
Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία άτομα δεν φορούσαν κράνος και ενδεχομένως ο αναβάτης της μιας μηχανής να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 όταν η μία μηχανή, στην οποία επέβαιναν μια 27χρονη και μια ακόμη γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, κινούμενη επί της οδού Βραϊλά με κατεύθυνση προς λεωφόρο Αλεξάνδρας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή η οποία κινείτο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων και την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος.
Αφού τα δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη συνέχεια προσέκρουσαν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας με αποτέλεσμα και οι τρείς να τραυματιστούν θανάσιμα.
Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία άτομα δεν φορούσαν κράνος και ενδεχομένως ο αναβάτης της μιας μηχανής να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.
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