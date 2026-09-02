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Η βουτιά της Ναταλίας Δραγούμη γιατί «ήθελα και άλλο άλμπουμ διακοπών πριν τα χειμωνιάτικα», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η βουτιά της Ναταλίας Δραγούμη γιατί «ήθελα και άλλο άλμπουμ διακοπών πριν τα χειμωνιάτικα», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Χωρίς μουσική, με τους φυσικούς ήχους… θάλασσα, αέρας, παιδάκια που παίζουν, φωνές ανθρώπων στην παραλία… soundtrack καλοκαιριού» γράφει η Ναταλία Δραγούμη
Μπορεί να έχουμε μπει στον Σεπτέμβριο αλλά αρκετοί δεν θέλουν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι οι καλοκαιρινοί μήνες έχουν τελειώσει.
Σε αυτή την άτυπη ομάδα φαίνεται ότι ανήκει και η Ναταλία Δραγούμη, η οποία δημοσίευσε στο Instagram ένα νέο «άλμπουμ διακοπών πριν τα χειμωνιάτικα», όπως γράφει χαρακτηριστικά.
Στο άλμπουμ αυτό η Ναταλία Δραγούμη δημοσίευσε και ένα βίντεο με βουτιά της στη θάλασσα αλλά και φωτογραφίες με μαγιό.
«Ήθελα κι άλλο άλμπουμ διακοπών χωρίς μουσική, με τους φυσικούς ήχους… θάλασσα, αέρας, παιδάκια που παίζουν, φωνές ανθρώπων στην παραλία… soundtrack καλοκαιριού !
Ήχοι που γίνει ήδη αναμνήσεις!» εξήγησε η ηθοποιός.
Σε αυτή την άτυπη ομάδα φαίνεται ότι ανήκει και η Ναταλία Δραγούμη, η οποία δημοσίευσε στο Instagram ένα νέο «άλμπουμ διακοπών πριν τα χειμωνιάτικα», όπως γράφει χαρακτηριστικά.
Στο άλμπουμ αυτό η Ναταλία Δραγούμη δημοσίευσε και ένα βίντεο με βουτιά της στη θάλασσα αλλά και φωτογραφίες με μαγιό.
«Ήθελα κι άλλο άλμπουμ διακοπών χωρίς μουσική, με τους φυσικούς ήχους… θάλασσα, αέρας, παιδάκια που παίζουν, φωνές ανθρώπων στην παραλία… soundtrack καλοκαιριού !
Ήχοι που γίνει ήδη αναμνήσεις!» εξήγησε η ηθοποιός.
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