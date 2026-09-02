Σε δίκη ο 23χρονος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, δηλώνει αθώος και αντιμετωπίζει ακόμη και θανατική ποινή

Δικαστής στη Γιούτα έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να δικαστεί και για τις επτά κατηγορίες - Η δήλωση της οικογένειας Κερκ





Ο δικαστής Τόνι Γκραφ αποφάσισε την Τρίτη ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί σε πλήρη δίκη. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διακεκριμένη ανθρωποκτονία, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό, δύο αδικήματα παρακώλυσης της Δικαιοσύνης, δύο επηρεασμού μάρτυρα και τέλεση βίαιου αδικήματος παρουσία παιδιού.















«Βουνό αποδεικτικών στοιχείων» επικαλείται η εισαγγελία Η εισαγγελία έκανε λόγο για «βουνό αποδεικτικών στοιχείων» που, όπως υποστηρίζει, συνδέουν τον Ρόμπινσον με τη δολοφονία.



Ο εισαγγελέας Ράιαν ΜακΜπράιντ ανέφερε ότι ο 23χρονος φέρεται να οδήγησε μέχρι το πανεπιστήμιο, να πήρε θέση σε ταράτσα, να πυροβόλησε τον Κερκ και στη συνέχεια να αναφέρθηκε στην πράξη του μέσω μηνυμάτων προς τον σύντροφό του, Λανς Τουίγκς.



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Το κίνητρο και οι επιβαρυντικές περιστάσεις Η εισαγγελία αποδίδει πολιτικό κίνητρο στην επίθεση, επισημαίνοντας ότι ο Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής παραδοσιακών συντηρητικών αξιών, μεταξύ άλλων για την οικογένεια και τον γάμο.



Κατά τον ΜακΜπράιντ, ο Κερκ επελέγη ως στόχος λόγω των πολιτικών του θέσεων, ενώ ο Ρόμπινσον γνώριζε ότι στο πλήθος βρίσκονταν παιδιά. Ο εισαγγελέας τόνισε ότι περίπου 4.000 άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο και ανέφερε ότι σε ένα μόνο καρέ από βίντεο διακρίνονταν «τρία μωρά στην αγκαλιά» ενηλίκων.



Η κατηγορούσα αρχή συνέδεσε επίσης το φερόμενο κίνητρο με την αντίθεση του Ρόμπινσον στις απόψεις του Κερκ για τις παραδοσιακές σχέσεις.



Σε δίκη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ θα παραπεμφθεί ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον , μετά την απόφαση δικαστή στη Γιούτα ότι η εισαγγελία διαθέτει επαρκή στοιχεία για να στηρίξει και τις επτά κατηγορίες σε βάρος του. Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος, ενώ σε περίπτωση καταδίκης για τις βαρύτερες κατηγορίες μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή.Ο δικαστής Τόνι Γκραφ αποφάσισε την Τρίτη ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί σε πλήρη δίκη. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διακεκριμένη ανθρωποκτονία, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό, δύο αδικήματα παρακώλυσης της Δικαιοσύνης, δύο επηρεασμού μάρτυρα και τέλεση βίαιου αδικήματος παρουσία παιδιού.Οι επιβαρυντικές περιστάσεις θα μπορούσαν, εφόσον υπάρξει καταδίκη, να οδηγήσουν ακόμη και σε θανατική ποινή με εκτελεστικό απόσπασμα.Ο Γκραφ έκρινε επίσης ότι υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν τον ισχυρισμό πως ο Ρόμπινσον έθεσε σε κίνδυνο παρευρισκομένους όταν πυροβόλησε σε χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, για την ομιλία του Κερκ στο Utah Valley University στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.Η εισαγγελία έκανε λόγο για «βουνό αποδεικτικών στοιχείων» που, όπως υποστηρίζει, συνδέουν τον Ρόμπινσον με τη δολοφονία.Ο εισαγγελέας Ράιαν ΜακΜπράιντ ανέφερε ότι ο 23χρονος φέρεται να οδήγησε μέχρι το πανεπιστήμιο, να πήρε θέση σε ταράτσα, να πυροβόλησε τον Κερκ και στη συνέχεια να αναφέρθηκε στην πράξη του μέσω μηνυμάτων προς τον σύντροφό του, Λανς Τουίγκς.Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, την εκδοχή αυτή ενισχύουν βιντεοληπτικό υλικό, ίχνη DNA στο όπλο και σε κατσαβίδι που βρέθηκε στο σημείο, καθώς και τα μηνύματα προς τον Τουίγκς. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε επίσης βιντεοσκοπημένη κατάθεσή του, στην οποία υποστήριξε ότι ο Ρόμπινσον ομολόγησε τη δολοφονία τόσο μέσω γραπτών μηνυμάτων όσο και σε προσωπική συνομιλία.Η εισαγγελία αποδίδει πολιτικό κίνητρο στην επίθεση, επισημαίνοντας ότι ο Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής παραδοσιακών συντηρητικών αξιών, μεταξύ άλλων για την οικογένεια και τον γάμο.Κατά τον ΜακΜπράιντ, ο Κερκ επελέγη ως στόχος λόγω των πολιτικών του θέσεων, ενώ ο Ρόμπινσον γνώριζε ότι στο πλήθος βρίσκονταν παιδιά. Ο εισαγγελέας τόνισε ότι περίπου 4.000 άνθρωποι βρίσκονταν στον χώρο και ανέφερε ότι σε ένα μόνο καρέ από βίντεο διακρίνονταν «τρία μωρά στην αγκαλιά» ενηλίκων.Η κατηγορούσα αρχή συνέδεσε επίσης το φερόμενο κίνητρο με την αντίθεση του Ρόμπινσον στις απόψεις του Κερκ για τις παραδοσιακές σχέσεις.

Τι απαντά η υπεράσπιση Οι συνήγοροι του Ρόμπινσον αμφισβήτησαν την αξιοπιστία του βιντεοληπτικού υλικού και των στοιχείων DNA, ενώ υποστήριξαν ότι ένας μόνο στοχευμένος πυροβολισμός δεν πληροί το νομικό κριτήριο της «υψηλής πιθανότητας» θανάτου παρευρισκομένων.



Απέρριψαν επίσης τον ισχυρισμό ότι η φερόμενη εχθρότητα του κατηγορουμένου προς τον Κερκ συνδεόταν με την προσωπική του ζωή.



«Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα σε όσα έλεγε και πρέσβευε ο κ. Κερκ και σε όσα αισθανόταν γι’ αυτόν ο κ. Ρόμπινσον», δήλωσε ο δικηγόρος Ρίτσαρντ Νόβακ, κατηγορώντας την εισαγγελία ότι επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό με υποθέσεις.



Η δήλωση της οικογένειας Κερκ Στην τελευταία ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας στο Πρόβο, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο του 31χρονου Κερκ, η οικογένεια του Ρόμπινσον βρισκόταν στις μπροστινές θέσεις της αίθουσας, ενώ οι γονείς του Κερκ και η χήρα του, Έρικα, κάθονταν στο πίσω μέρος.



«Η σημερινή απόφαση, που έρχεται σχεδόν έναν χρόνο αφότου ο Τσάρλι έφυγε από κοντά μας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της οικογένειάς μας να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε η οικογένεια Κερκ.



Στην ίδια ανακοίνωση σημείωσε ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας υπενθυμίζει όσα στέρησε η δολοφονία από την οικογένεια, «ιδιαίτερα από τα παιδιά του, που θα μεγαλώσουν χωρίς τον πατέρα τους», ευχαριστώντας όσους τη στήριξαν «μέσα σε έναν χρόνο αδιανόητου πένθους».





