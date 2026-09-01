Ανακοινώθηκε από τη Μπαρτσελόνα ο Γκάμπριελ Ζεσούς
SPORTS
Γκάμπριελ Ζεσούς Άρσεναλ Μπαρτσελόνα

Ανακοινώθηκε από τη Μπαρτσελόνα ο Γκάμπριελ Ζεσούς

Ο Βραζιλιάνος μετά την 8ετία στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga και στη Μπαρτσελόνα

Ανακοινώθηκε από τη Μπαρτσελόνα ο Γκάμπριελ Ζεσούς
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεσούς, μετά την επίτευξη συμφωνίας με την Άρσεναλ.

Όπως αναφέρεται ο καταλανικός σύλλογος θα καταβάλει ένα σταθερό ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους για τον επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, έως 30 Ιουνίου 2029.

Ο Βραζιλιάνος έφτασε στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και η μεταγραφή έχει πλέον επισημοποιηθεί.

«Η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γκάμπριελ Ζεσούς στον σύλλογο των Μπλαουγκράνα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε με τον καταλανικό σύλλογο για τρία χρόνια», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.

Να σημειωθεί ότι ο παίκτης αναρρώνει από σοβαρό τραυματισμό στους συνδέσμους. Αφού πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις με την Μπαρτσελόνα, είναι σαφές ότι ο σύλλογος πιστεύει ότι έχει αναρρώσει πλήρως.

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έχει ήδη εγγραφεί στη LaLiga και θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα της Μπαρτσελόνα εναντίον της Βαλένθια αυτή την Κυριακή.

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