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Ανακοινώθηκε από τη Μπαρτσελόνα ο Γκάμπριελ Ζεσούς
Ανακοινώθηκε από τη Μπαρτσελόνα ο Γκάμπριελ Ζεσούς
Ο Βραζιλιάνος μετά την 8ετία στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του στη La Liga και στη Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκάμπριελ Ζεσούς, μετά την επίτευξη συμφωνίας με την Άρσεναλ.
Όπως αναφέρεται ο καταλανικός σύλλογος θα καταβάλει ένα σταθερό ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους για τον επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, έως 30 Ιουνίου 2029.
Ο Βραζιλιάνος έφτασε στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και η μεταγραφή έχει πλέον επισημοποιηθεί.
«Η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γκάμπριελ Ζεσούς στον σύλλογο των Μπλαουγκράνα.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε με τον καταλανικό σύλλογο για τρία χρόνια», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.
Να σημειωθεί ότι ο παίκτης αναρρώνει από σοβαρό τραυματισμό στους συνδέσμους. Αφού πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις με την Μπαρτσελόνα, είναι σαφές ότι ο σύλλογος πιστεύει ότι έχει αναρρώσει πλήρως.
Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έχει ήδη εγγραφεί στη LaLiga και θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα της Μπαρτσελόνα εναντίον της Βαλένθια αυτή την Κυριακή.
Όπως αναφέρεται ο καταλανικός σύλλογος θα καταβάλει ένα σταθερό ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ συν τα μπόνους για τον επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, έως 30 Ιουνίου 2029.
Ο Βραζιλιάνος έφτασε στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και η μεταγραφή έχει πλέον επισημοποιηθεί.
«Η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γκάμπριελ Ζεσούς στον σύλλογο των Μπλαουγκράνα.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε με τον καταλανικό σύλλογο για τρία χρόνια», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.
Να σημειωθεί ότι ο παίκτης αναρρώνει από σοβαρό τραυματισμό στους συνδέσμους. Αφού πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις με την Μπαρτσελόνα, είναι σαφές ότι ο σύλλογος πιστεύει ότι έχει αναρρώσει πλήρως.
Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έχει ήδη εγγραφεί στη LaLiga και θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα της Μπαρτσελόνα εναντίον της Βαλένθια αυτή την Κυριακή.
His instinct brought him here 💙❤️ pic.twitter.com/f4yViPUluu— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026
Welcome to Barça, Gabriel Jesus! 💙❤️ pic.twitter.com/SXAI4VzZnH— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026
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