Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής για τον αγώνα με την ΑΕΛ ο Μουζακίτης, σε διαπραγματεύσεις με τη Χαλ

Ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τη Χαλ η οποία μετά τον Κωνσταντή Τζολάκη θέλει να πάρει και τον διεθνή χαφ