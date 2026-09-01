Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής για τον αγώνα με την ΑΕΛ ο Μουζακίτης, σε διαπραγματεύσεις με τη Χαλ
SPORTS
Ολυμπιακός Χρήστος Μουζακίτης Χαλ Premier League

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής για τον αγώνα με την ΑΕΛ ο Μουζακίτης, σε διαπραγματεύσεις με τη Χαλ

Ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τη Χαλ η οποία μετά τον Κωνσταντή Τζολάκη θέλει να πάρει και τον διεθνή χαφ

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής για τον αγώνα με την ΑΕΛ ο Μουζακίτης, σε διαπραγματεύσεις με τη Χαλ
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Εκτός αποστολής για τo παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ έμεινε ο Χρήστος Μουζακίτης αφού είναι κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ.

Ο διεθνής χαφ όπως όλα δείχνουν θα είναι συμπαίκτης του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ και θα ξανασμίξει στην Premier League με τον Μπάμπη Κωστούλα ο οποίος είναι στη Μπράιτον.

Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι η μεταγραφή θα φτάσει τα 15 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης έμεινε εκτός για τον αγώνα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ΑΕΛ (2/9, 20:00): Πόποβιτς, Στουρνάρα, Σάλιακα, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο, Τικνιζάν, Κουτσογούλα, Φορτούνη, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπακούλα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλη, Μουζακίτη, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.


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