Τουρισμός: Πάνω από τα επίπεδα του 2025 οι αφίξεις και τα έσοδα, ποιοι προορισμοί κέρδισαν και ποιοι πιέστηκαν φέτος

Με τον Αύγουστο να ρίχνει αυλαία, το ελληνικό καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια εικόνα με έντονες διακυμάνσεις, μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανά προορισμό και ένα βασικό χαρακτηριστικό που διατρέχει ολόκληρη την αγορά ανά την Ελλάδα: οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να έρχονται, αλλά είναι πιο προσεκτικοί στο πόσο και πού ξοδεύουν.Ετσι εξηγείται το γεγονός ότι η σεζόν ξεκίνησε μουδιασμένα, με το φρένο στις τουριστικές εισπράξεις του Ιουνίου, ενώ η συνέχεια εξελίχθηκε σαφώς καλύτερα, όπως δηλώνουν στο «business stories» τουριστικοί φορείς της χώρας, παραπέμποντας τελικά σε μία ακόμη καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, με μια πρώτη εκτίμηση για περαιτέρω αύξηση σε αφίξεις και έσοδα έναντι του 2025, παρά το... ασανσέρ στις κρατήσεις.Ηδη, για το α’ εξάμηνο του 2026 τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος διαπιστώνουν αύξηση σε διψήφιο ποσοστό (14,8%) στις τουριστικές εισπράξεις αγγίζοντας τα 8,8 δισ. ευρώ, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο κατά 15,4% την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου, συνολικά στους 13,49 εκατομμύρια ταξιδιώτες από τα 11,69 του α’ εξαμήνου του 2025. Ωστόσο, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού διαφοροποιείται αισθητά από τις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφονται συνολικά στο α’ εξάμηνο λόγω της πτώσης στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι: η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή επηρέασε τις νέες κρατήσεις και ο Ιούνιος κατέγραψε την πρώτη, σαφή απόκλιση μεταξύ όγκου και αξίας, με βάση τα επίσημα στοιχεία από την ΤτΕ. Οι ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 6,9%, όμως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν μόλις κατά 1,2%, στα 3,48 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε κατά 6,2%, σε κάτι περισσότερο από τα 668 ευρώ λόγω και της σαφώς χαμηλότερης διάρκειας παραμονής στους προορισμούς.Η εικόνα βελτιώθηκε αισθητά από τα μέσα Ιουλίου και μέσα στον Αύγουστο, όπως δηλώνουν οι τουριστικοί φορείς ανά την Ελλάδα, έστω κι αν η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη: Κρήτη, Ρόδος και Ιόνιο διατηρούν τη δυναμική τους, η Μύκονος εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης έπειτα από τρεις δύσκολες χρονιές, ενώ η Σαντορίνη εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, αντίστοιχα, οι επιδόσεις διαφοροποιούνται σημαντικά, με τον οδικό τουρισμό, τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και την αυξημένη ευαισθησία στις τιμές να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.Το ταμείο του 2026 θα φανεί μετά το φθινόπωρο, για το οποίο, πάντως, οι προσδοκίες είναι υψηλές: οι χαμηλότερες τιμές κατά 30%-50% στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου σε σύγκριση με την υψηλή περίοδο αιχμής σε ένα περιβάλλον γενικότερων αυξημένων πιέσεων στις τσέπες των Ευρωπαίων, οι λιγότερο ζεστές θερμοκρασίες και η αυξανόμενη τάση του ταξιδιωτικού κοινού να μεταφέρει μέρος των διακοπών του εκτός της υψηλής σεζόν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρότερο φθινόπωρο και, ταυτόχρονα, επαναφέρουν στο προσκήνιο το διαχρονικό στοίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Ελλάδα το 2025 (συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας) ανήλθαν στα 23,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,4% έναντι του 2024.Σημειωτέον ότι στα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ του α’ εξαμήνου του 2026 έρχονται να προστεθούν και τα επιπλέον στοιχεία για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις του μηνός Ιουλίου από τα κυριότερα ελληνικά αεροδρόμια, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις στην καρδιά του καλοκαιριού. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν 15,7 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 541.000 ταξιδιώτες ή +3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ μόνο ο Ιούλιος έκλεισε με 5 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, στο +3,2% από τα 4,86 εκατομμύρια του πολύ καλού Ιουλίου του 2025.Οπως δηλώνουν στο «b.s.» οι ξενοδόχοι ανά την Ελλάδα, η σεζόν φέτος έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε μουδιασμένα, ήδη από τον Απρίλιο στη νότια Ελλάδα και από τον Μάιο και στη βόρεια χώρα, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή που έφερε πάγωμα στις νέες κρατήσεις. Εστω κι αν δεν υπήρξαν ουσιαστικά ακυρώσεις στην ελληνική αγορά, εντούτοις το ξεκίνημα επηρεάστηκε, όπως φάνηκε και από τα στοιχεία της ΤτΕ. «Γι’ αυτό και είδαμε τελικά τον Ιούνιο να κινείται με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που έβαλαν ουσιαστικά... μπροστά το καλοκαίρι», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.Οι ίδιοι διαπιστώνουν ότι κοινή συνιστώσα για μία ακόμη χρονιά είναι ότι η πρόθεση και η επιθυμία του κοινού για ταξίδια παραμένει στα υψηλά, αν και οι επισκέπτες δεν ξοδεύουν όσο ξόδευαν παλιά στους προορισμούς, με αποτέλεσμα και την… γκρίνια στο κομμάτι της εστίασης και του εμπορίου. Toυ λόγου το αληθές επιβεβαιώνουν και τα πρώιμα στοιχεία για το β’ τρίμηνο του 2026, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα με άνοδο τζίρου στα καταλύματα, φρένο όμως στην εστίαση: η αύξηση ήταν στο +6,1% για τα καταλύματα, με 3,3 δισ. ευρώ τζίρου, μείωση όμως κατά 2,5% για τις υπηρεσίες εστίασης, με τον κύκλο εργασιών στα 3,16 δισ. ευρώ.

Η easyJet στην Κέρκυρα έως τις 9 Ιανουαρίου

Τα βαριά χαρτιά του Αιγαίου

Τώρα, συνολικά, η σεζόν όπως διαπιστώνουν οι τουριστικοί φορείς για το θερμό δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου είχε διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, με διαφορετική εικόνα ανά προορισμό:■ Για τους πιο ακριβούς προορισμούς το καλοκαίρι του 2026 είναι ακόμη μία χρονιά που δεν είναι… περίπατος, με το θέμα των τιμών και της ακρίβειας να παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή των δυνητικών επισκεπτών - εξ ου και το θέμα της σωστής τιμολόγησης, εν προκειμένω, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.■ Για το πιο μαζικό μοντέλο των tour operators είναι γεγονός ότι αυτό έδωσε και φέτος μια δυναμική στο προϊόν στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο, κάτι που αποτυπώνεται και από τις δηλώσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών (βλ. Tui, Jet2 κ.ά.) που τοποθετούν τη χώρα μας ψηλά όσον αφορά τις προτιμήσεις του ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού κοινού.■ Για τον οδικό τουρισμό (για τον οποίο πλέον δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία μετά την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στη Ζώνη Σένγκεν αφού πια, ουσιαστικά, δεν καταγράφονται επισήμως οι τουριστικές αφίξεις στα σύνορα) υπάρχει η φετινή -σημαντική- διαφοροποίηση με περισσότερους Τούρκους σε σύγκριση με άλλες χρονιές, ενώ μεγαλύτερη δυσκολία υπάρχει στη μεγαλύτερη αγορά των Βούλγαρων.«Εχουμε πράγματι αρκετούς Τούρκους φέτος που έρχονται σε περισσότερους προορισμούς, προς τη Χαλκιδική, τη Θάσο ενώ μέχρι πρότινος ταξίδευαν περισσότερο προς Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα κ.ο.κ.», δηλώνει στο «b.s.» ο κ. Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. «Το φετινό καλοκαίρι οι Τούρκοι φαίνεται ότι έχουν μπει περισσότερο στη λογική να ταξιδέψουν οδικώς στη χώρα μας και έχουν κινηθεί πιο δυναμικά σε περισσότερους προορισμούς», δηλώνει ο ίδιος, ενώ στο ερώτημα κατά πόσο επηρεάζονται από την άνοδο στις τιμές της βενζίνης προσθέτει ότι «η άνοδος των τιμών δεν τους επηρεάζει ιδιαίτερα, δεδομένου ότι οι Τούρκοι που επιλέγουν την Ελλάδα είναι από τη μεσαία τάξη και πάνω.Αντίθετα, στην περίπτωση των Βούλγαρων βλέπουμε ότι δεν έχουν τους ίδιους ρυθμούς κρατήσεων και αφίξεων, λόγω, πιθανότατα, της εναρμόνισης με το ευρώ στη χώρα τους, άρα υπάρχει ένα ευρύτερο τιμολογιακό ζήτημα προσαρμογής, πέραν φυσικά και του γεγονότος ότι επιπλέον έχουν και πολλά σπίτια στη βόρεια Ελλάδα, δημιουργώντας τελικά κι ένα ευρύτερο ζήτημα για τον…παραξενοδόχο Βούλγαρο στην περιοχή. Συνολικά για τη Χαλκιδική και τις πληρότητες στην περιοχή μας, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού κινήθηκε πτωτικά σε σύγκριση με πέρυσι, με πληρότητες κοντά στο 75% από 85% πέρυσι τον Ιούνιο, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν στα περσινά επίπεδα κοντά στο 80%-85% αντίστοιχα με πολλές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - οι οποίες ούτως ή άλλως ευνοούν τον προορισμό λόγω της οδικής πρόσβασης.Για το φθινόπωρο υπάρχουν περιθώρια ανόδου κι εδώ είναι και το στοίχημα αν θα κερδίσουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες από την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη με “όπλο” και τις καλύτερες τιμές στο μείον 30% τον Σεπτέμβριο και μείον 50% τον Οκτώβριο. Αναμένουμε ότι θα έχουμε αύξηση μέσα στο φθινόπωρο από τη Δυτική Ευρώπη γιατί, ενώ πολλοί Ευρωπαίοι απέφυγαν την παραδοσιακά πιο ζεστή Νότια Ευρώπη στις αρχές του καλοκαιριού λόγω του καύσωνα στις χώρες τους τώρα, μέσα στο φθινόπωρο, θα αναζητήσουν τους πιο ζεστούς προορισμούς, που είναι και σαφώς πιο φθηνοί. Μέχρι στιγμής, για τη Χαλκιδική, ο Σεπτέμβριος είναι καλός μεν με πληρότητες κοντά στο 70%-75%, αλλά υπάρχουν κι άλλα περιθώρια ανόδου ,όπως και για τον Οκτώβριο. Εκτιμάμε ότι συνολικά η Χαλκιδική για τη σεζόν θα βρεθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και ενδεχομένως με μια μικρή, μονοψήφια πτώση κατά περίπτωση».Σε έναν άλλο ηπειρωτικό προορισμό, τη Μαγνησία, με το πολύ δημοφιλές ειδικά για τους Ελληνες Πήλιο, «η σεζόν έχει κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι και αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα ως βασικό χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή αγοραστική δύναμη από πλευράς τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων», όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης. «Συνολικά το καλοκαίρι δεν έχει πάει τόσο καλά όσο θα θέλαμε, με εξαίρεση την περίοδο από τις 20 Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου, ενώ περιμένουμε να δούμε και το φθινόπωρο για να κάνουμε το τελικό ταμείο». Στο ερώτημα για το θέμα της ακρίβειας και των υψηλών τιμών, ο κ. Ζαφείρης επισημαίνει ότι «στο κομμάτι της διαμονής οι τιμές ειδικά στην περιοχή μας είναι πολύ καλές. Τα ξενοδοχεία, έστω κι αν έχουν υποστεί αύξηση στο κόστος λειτουργίας τους ακόμη και κατά 40% τα τελευταία χρόνια, είναι ζήτημα αν έχουν αυξήσει τις τιμές τους κατά 10%».Στην ηπειρωτική Ελλάδα επίσης -και δη στην Πελοπόννησο- οι Ελληνες ήταν αυτοί που έδωσαν τον τόνο. Στη Μεσσηνία «ο προορισμός είχε μεγάλη δυναμική μέσα στον Αύγουστο, με ανέλπιστα καλές επιδόσεις αν ληφθεί υπόψη και το πιο… χαλαρό ξεκίνημα του καλοκαιριού», όπως επισημαίνει στο «b.s.» ο κ. Δημήτρης Καραλής, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας. «Oι προσδοκίες αρχικά ήταν περιορισμένες γιατί ο Ιούλιος ξεκίνησε πιο χαλαρός, ωστόσο είδαμε για το θερμό 20ήμερο του Αυγούστου το φαινόμενο της… υπερχείλισης κυρίως από τους Ελληνες και δη τις οικογένειες.Η Πελοπόννησος είναι από τους πλέον οικονομικούς προορισμούς, εύκολα προσβάσιμη με αυτοκίνητο και οικονομική και στο φαγητό με τιμές στα 15 ευρώ κατ’ άτομο, αν και είδαμε εφέτος σαφώς πιο περιορισμένες τις δαπάνες και τις καταναλώσεις σε όλα τα επίπεδα στην εστίαση, από τα καφέ μέχρι τα εστιατόρια και τα μπαρ στις παραλίες. Για το φθινόπωρο ναι μεν δεν υπάρχει μεγάλη δυναμική σε επίπεδο προκρατήσεων, κάτι που είναι δικαιολογημένο, ωστόσο αν λάβουμε υπόψη τη γενικότερη τάση για κρατήσεις την τελευταία στιγμή, ακόμη και 2-3 ημέρες πρίν, πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλές πληρότητες εφόσον βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες».Από την άλλη πλευρά, ο κ. Καραλής στέκεται στο μικρό διάστημα παραμονής στον προορισμό (τριήμερα-τετραήμερα), προσθέτοντας ότι μόνο οι πολύ καλές επιδόσεις του Αυγούστου δεν αρκούν ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες κανονικότητας σε έναν τουριστικό προορισμό. Θετικό, πάντως, είναι ότι υπάρχουν «οι προϋποθέσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να χτίσουμε», όπως δηλώνεται χαρκατηριστικά, με τους φορείς της Πελοποννήσου να αναμένουν πλέον και την επόμενη μέρα του αεροδρομίου της Καλαμάτας, για το οποίο η σύμβαση παραχώρησης στο σχήμα των Fraport - Κοπελούζου - Κωνσταντακόπουλου υπεγράφη νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Στόχος είναι η μικρότερη εξάρτηση από την εσωτερική αγορά, με την προσέλκυση περισσότερων ξένων επισκεπτών.Στον πρώτο προορισμό του Ιονίου, την Κέρκυρα, όπως δηλώνει στο «b.s.» ο πρόεδρος της τοπικής Ενωσης Ξενοδόχων Σπύρος Ρόκας, «η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά, με τις πληρότητες να κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Η σεζόν στο νησί ξεκινά νωρίς, από τον Απρίλιο, με την έναρξη του βασικού προγράμματος των πτήσεων από το εξωτερικό». Συνολικά, όπως καταγράφουν οι τουριστικοί φορείς, η εικόνα μέχρι στιγμής κρίνεται θετική, αν και χρειάστηκαν, από την έναρξη της σεζόν για κάποια χρονικά διαστήματα, προσαρμογές με προσφορές προκειμένου να διατηρηθούν υψηλά τα επίπεδα πληρότητας. «Στην εικόνα της σεζόν έχουν επιδράσει τόσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή όσο και οι ευρύτερες οικονομικές πιέσεις στην Ευρώπη, με το πιο χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς το γεγονός ότι ο Ευρωπαίος ταξιδιώτης εμφανίζεται περισσότερο συγκρατημένος στις δαπάνες του στον προορισμό, με την αυξημένη επιφυλακτικότητα να είναι εμφανής στην κατανάλωση, στην εστίαση και τους μαγαζάτορες που γκρινιάζουν για χαμηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη.Σε επίπεδο εθνικοτήτων, οι Βρετανοί και Γερμανοί είναι οι πρώτες αγορές για το νησί, ενώ αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της πολωνικής αγοράς, η οποία έχει περάσει στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας τους Γάλλους και ξοδεύοντας περισσότερο. Γάλλοι και Ιταλοί ακολουθούν στη συνέχεια. Αύξηση της κίνησης καταγράφεται επίσης από το Ισραήλ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οσον αφορά το φθινόπωρο, η ροή των κρατήσεων συνεχίζεται μέχρι στιγμής κανονικά, με την κύρια τουριστική περίοδο να αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου.Εφέτος, ωστόσο, γίνεται ένα πρώτο, σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επιμήκυνσης και της διεύρυνσης της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού με τη βρετανική αγορά, με την easyJet που έχει ανακοινώσει ότι θα έχει πτήσεις από το Γκάτγουικ του Λονδίνου μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου (σ.σ.: 9/1/2027), έχοντας ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου». Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με τη συνεργασία της Ενωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας, του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, της ΟΛΚΕ Α.Ε., της Fraport Greece, της Ενωσης Εστίασης Κέρκυρας και του ΣΕΕΜΟ Κέρκυρας, οι οποίοι παρουσίασαν στην αεροπορική εταιρεία ολοκληρωμένο φάκελο για τη δυναμική της Κέρκυρας ως προορισμού.Με θετικό πρόσημο κινούνται οι δύο μεγάλοι προορισμοί του Αιγαίου, η Κρήτη και η Ρόδος, συνεχίζοντας ανοδικά τη σεζόν, παρά το γεγονός ότι το ξεκίνημα του καλοκαιριού, όπως διαπίστωσαν οι ξενοδόχοι, ήταν μέτριο και ο Ιούνιος είχε πιο χαμηλές πληρότητες του αναμενομένου. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του κ. Νίκου Χαλκιαδάκη, προέδρου της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, ότι «η σεζόν εξελίσσεται αρκετά καλά πλέον. Είχαμε ένα θέμα από τον Ιούνιο και μέχρι το πρώτο 12ήμερο του Ιουλίου, όπου οι πληρότητες δεν ήταν ούτε 80% - άλλες χρονιές είχαμε πολύ υψηλότερες στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ωστόσο, από τα μέσα Ιουλίου και μετά έχουμε καλές πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, ενώ το καλοκαίρι συνεχίζει καλά και για το φθινόπωρο, την περίοδο Σεπτέμβριου- Οκτωβρίου». Στο ερώτημα αν υφίσταται επιμήκυνση της σεζόν μέσα στο Νοέμβριο στο νησί, ο ίδιος επισημαίνει ότι «μέχρι στιγμής για Κρήτη οι πτήσεις είναι λίγες για τον Νοέμβριο, θα δούμε αργότερα μέσα στο φθινόπωρο αν θα προστεθούν και νέες πτήσεις γιατί η φετινή ζήτηση εξελίσσεται με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής».Το θέμα της χαμηλότερης δαπάνης απασχολεί τους τουριστικούς φορείς στη Ρόδο, η οποία συνεχίζει ανοδικά και τη θερινή σεζόν. Με βάση τα στοιχεία από την Ενωση Ξενοδόχων, στο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,7 εκατομμύρια αφίξεις και αύξηση 3,7% σε σχέση με πέρυσι, όταν οι ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο είχαν φτάσει τα 1,65 εκατομμύρια. Πρώτη αγορά για το νησί είναι η βρετανική, με 496.000 ταξιδιώτες στο επτάμηνο και μεγάλη αύξηση κατά 7,8%, ενώ οι Γερμανοί ακολουθούν με κάτι λιγότερο από 286.000 ταξιδιώτες αλλά πτώση κατά 4,2% σε σχέση με πέρυσι. Η πλέον δυνατή αγορά είναι αυτή των Πολωνών επισκεπτών, από τους οποίους καταγράφεται διψήφιο ποσοστό ανόδου κατά 15,4% έναντι του επταμήνου του 2025, με πάνω από 134.000 ταξιδιώτες στο νησί.Οι τουριστικοί φορείς του νησιού αναμένουν θετικό πρόσημο για το καλοκαίρι του 2026, ακολουθώντας την πολύ καλή πορεία της περυσινής σεζόν, αν και τα παράπονα δεν λείπουν στο νησί σε σχέση με τις δαπάνες των τουριστών, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου Γιώργος Ματσίγγος: «Η Ρόδος έχει πάει και εξακολουθεί να πηγαίνει καλά με μεγάλη άνοδο της βρετανικής αγοράς και της αγοράς του Ισραήλ που έχουν κάνει τη μεγάλη διαφορά φέτος, ενώ και η αγορά της Πολωνίας παραμένει σταθερά ψηλά. Από την άλλη πλευρά, το χαρακτηριστικό των επισκεπτών είναι ότι μένουν λιγότερες ημέρες, έχουν χαμηλότερη δαπάνη, έχουν περιορίσει τις εξόδους και τις δαπάνες και αναζητούν περισσότερο το all inclusive ανεβάζοντας τελικά και το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχείων. Ο Σεπτέμβριος φαίνεται επίσης θετικός ειδικά από το ταξιδιωτικό κοινό μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ τον Οκτώβριο έχουμε μεγαλύτερη αύξηση πτήσεων που συνεχίζονται φέτος, μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, όπως συνέβη και πέρυσι».Στους δύο premium προορισμούς του νοτίου Αιγαίου, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, η εικόνα διαφέρει σημαντικά: το Νησί των Ανέμων διανύει σαφώς καλύτερες ημέρες μετά από τις απώλειες των τριών προηγούμενων σεζόν 2023, 2024 και 2025, όπως προκύπτει από την αεροπορική κίνηση που ήταν στο +6,4% στο δίκτυο εξωτερικού με σχεδόν 316.000 ταξιδιώτες μέσα στον Ιούλιο (αφίξεις - αναχωρήσεις) και τον Αύγουστο να συνεχίζει κι αυτός ανοδικά. Εστω κι αν η φετινή πορεία στον τουρισμό του νησιού απέχει από τις ένδοξες εποχές του παρελθόντος με το αγκάθι των τιμών να παραμένει, εντούτοις υπάρχουν σαφή σημάδια σταθεροποίησης, με αυξημένη κινητικότητα στο λεγόμενο «last minute», ειδικά όταν οι τιμές πέφτουν με έκτακτες προσφορές της τελευταίας στιγμής, γεγονός που δημιουργεί καλύτερες προσδοκίες για το φθινόπωρο, οπότε οι επιχειρηματίες του νησιού επιστρέφουν παραδοσιακά σε μεγαλύτερο… ρεαλισμό.Για τη Σαντορίνη, η χρονιά εξελίσσεται πιο δύσκολα, κάτι που αποτυπώνεται και στα νούμερα του αεροδρομίου όπου η διεθνής κίνηση (αφίξεις/αναχωρήσεις) μέσα στον Ιούλιο ήταν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, οριακά αυξημένη κατά 0,7%, στις 314.000 ταξιδιώτες. Σημειωτέον ότι το 2025 το νησί επίσης πιέστηκε λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς «και μέχρι στιγμής δεν έχει επιστρέψει στα νούμερα του 2024», όπως δηλώνει στο «b.s.» ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης Αντώνης Παγώνης. «Το νησί είχε τις καλύτερες σεζόν την περίοδο 2023-2024 σε έσοδα και αριθμό αφίξεων και μέχρι στιγμής κινούμαστε στα ίδια επίπεδα περίπου με πέρυσι. Φέτος η σεζόν είναι επίσης δύσκολη και δείχνει κάμψη από βασικές αγορές για το νησί.Πέραν των ευρωπαϊκών αγορών, όπου, π.χ., η βρετανική αγορά έχει φέτος μείωση, κάμψη καταγράφονται και στις αφίξεις από πιο μακρινές αγορές που προτιμούν το νησί μας, τις ΗΠΑ, την Ασία και την Αυστραλία. Στο κόστος και την οικονομική πίεση στις τσέπες των Ευρωπαίων έρχεται να προστεθεί και το αυξημένο κόστος μετάβασης στην αεροπορική μετακίνηση, ειδικά από πιο μακρινές αγορές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και αυτή είναι μια παράμετρος που επηρεάζει τον τουρισμό στο νησί, δεδομένου ότι μια σημαντική μερίδα ταξιδιωτών έρχεται από πιο μακριά». Στο ερώτημα για τις τιμές στο νησί και αν αυτές μπορεί να λειτουργούν επίσης αποτρεπτικά εφέτος σε ένα γενικότερο περιβάλλον αυξημένης οικονομικής πίεσης, ο κ. Παγώνης δηλώνει ότι «η Σαντορίνη ανέκαθεν προσέφερε πολλαπλές επιλογές στους επισκέπτες σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμονή. Υπάρχουν τιμές για όλα τα βαλάντια».