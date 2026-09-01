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Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε τον Έντσο Φερνάντεζ έναντι του ποσού ρεκόρ 145 εκατ. ευρώ
Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε τον Έντσο Φερνάντεζ έναντι του ποσού ρεκόρ 145 εκατ. ευρώ
Το deal ισοφάρισε εκείνο του Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ όπου ξοδεύτηκε ακριβώς το ίδιο ποσό
Μόνο οι λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση ενός ιστορικού deal στο Νησί.
Σύμφωνα με πολλά ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η Μάντεστερ Σίτι ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντεζ με ποσό-ρεκόρ, με τις πολυάριθμες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων να καταλήγουν τελικώς σε συμφωνία, λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών.
Για να ολοκληρωθεί το εν λόγω mega-deal οι «πολίτες» χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών (145,9 εκ. ευρώ), ισοφαρίζοντας έτσι την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, η οποία και ήταν η περσινή μετακίνηση του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ.
Μέσα στην ημέρα ο Αργεντινός χαφ θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ και εν συνεχεία θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προτού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο 25χρονος άσος αγωνιζόταν στους «μπλε» από τον Γενάρη του 2023, μετρώντας όλα αυτά τα χρόνια 170 συμμετοχές με 30 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Σύμφωνα με πολλά ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η Μάντεστερ Σίτι ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντεζ με ποσό-ρεκόρ, με τις πολυάριθμες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων να καταλήγουν τελικώς σε συμφωνία, λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών.
Για να ολοκληρωθεί το εν λόγω mega-deal οι «πολίτες» χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών (145,9 εκ. ευρώ), ισοφαρίζοντας έτσι την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, η οποία και ήταν η περσινή μετακίνηση του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ.
Μέσα στην ημέρα ο Αργεντινός χαφ θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ και εν συνεχεία θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προτού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο 25χρονος άσος αγωνιζόταν στους «μπλε» από τον Γενάρη του 2023, μετρώντας όλα αυτά τα χρόνια 170 συμμετοχές με 30 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
🚨💣 BREAKING: Enzo Fernández to Manchester City, HERE WE GO! 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Deal in place for fee over £125m after a long negotiation as Chelsea approved the sale.
Enzo only wanted Manchester City and he’s now set for medical at #MCFC. pic.twitter.com/R8rGpD24rc
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