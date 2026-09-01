Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε τον Έντσο Φερνάντεζ έναντι του ποσού ρεκόρ 145 εκατ. ευρώ
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Έντσο Φερνάντεζ Τσέλσι Μάντσεστερ Σίτι Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε τον Έντσο Φερνάντεζ έναντι του ποσού ρεκόρ 145 εκατ. ευρώ

Το deal ισοφάρισε εκείνο του Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ όπου ξοδεύτηκε ακριβώς το ίδιο ποσό

Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε τον Έντσο Φερνάντεζ έναντι του ποσού ρεκόρ 145 εκατ. ευρώ
Μόνο οι λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση ενός ιστορικού deal στο Νησί.

Σύμφωνα με πολλά ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η Μάντεστερ Σίτι ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντεζ με ποσό-ρεκόρ, με τις πολυάριθμες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων να καταλήγουν τελικώς σε συμφωνία, λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών.

Για να ολοκληρωθεί το εν λόγω mega-deal οι «πολίτες» χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών (145,9 εκ. ευρώ), ισοφαρίζοντας έτσι την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, η οποία και ήταν η περσινή μετακίνηση του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ.

Μέσα στην ημέρα ο Αργεντινός χαφ θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ και εν συνεχεία θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προτού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο 25χρονος άσος αγωνιζόταν στους «μπλε» από τον Γενάρη του 2023, μετρώντας όλα αυτά τα χρόνια 170 συμμετοχές με 30 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

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